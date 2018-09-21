Karma eğitim konusunda sendikalar da 'karmaşık'

Son günlerde gündemde olan 'karma olmayan eğitim' tartışmasına sendikalardan da görüş geldi. Türk Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube başkanları karma olmayan eğitim talebini demokratik bulurken, Eğitim-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı ise uygulamayı Milli Eğitim Kanunu'na aykırı bularak eleştirisini dile getirdi

Şefika Bal- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın karma eğitimle ilgili açıklamaları, farklı kesimlerden farklı görüşler doğurdu. Kalın, karma eğitimle ilgili, "Karma eğitimin ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil. Fakat bazı okullarda kız-erkek ayrımı şeklinde eğitim verilmesine imkan sağlayan bir karar da var ortada. Burada tercihlerin çoğaltılması söz konusu, daraltılması değil. Demokratik toplumlarda da asıl olan vatandaşın taleplerini karşılayacak tercihlerin, seçeneklerin, opsiyonların çoğaltılmasıdır" diye konuştu.

Eğitim-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Cangı, "Biz karma eğitimle ilgili ülke genelinde 3 Eğitim-İş Şubesi olarak bir rapor hazırladık. Ardından genel merkez olarak bir dava açtık. Davanın sonucunu bekliyoruz. Yasal olmamakla beraber bizler geçen yıl raporumuzda bunların hepsini belirttik. Hemen hemen tüm ilçelerde imam hatip orta okulu ve liselerinde kız erkek sınıfları ayrılmış durumda" diyerek İzmir'deki okulların durumunu da açıkladı.

"Milli Eğitim Temel Kanunu'nda karma eğitim vardır ve eğer istenirse kız erkek ayrı liseler uygulanabilir şeklinde bir madde yer alır" diye konuşan Başkan Cangı, "Hayatın her kademesinde birlikte olan insanların okul sıralarında ayrılması doğru olmaz. Ayrıca bir şeye karşı gizlilik ne kadar artarsa ilgi de o kadar artar. Tacizlerin, cinsel istismarların fazla olduğu kesimleri hepimiz biliyoruz. İnsanlara birbirlerinden farklı olduğunu hissettirmeye çalışan bir uygulamu söz konusu" sözlerini kaydetti.

"Bütün okullar için geçerli değil"

Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, "Bir yönetmelik değişikliği söz konusu. Bu değişiklik kamuoyunun farklı kesimlerinde farklı algılanabilir" dedi. Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasına baktığımız zaman da bazı okullarda genelde imam hatipler olmak üzere karma olmayan eğitim konusunda bir talep söz konusu olduğunu görüyoruz. Bütün okullarımız için elbette ki bu söz konusu değil ancak belli kesimlerde belli okulların karma olmayan eğitimle ilgili bir talebi olduğu görünüyor. Yönetmelikte de gerekli değişiklik yapıldı" diye konuştu.

Başkan Demir, "Bütün eğitim sisteminde bir değiklik yapılmıyor, laik eğitim sistemiyle alakalı bir konu değil" diyerek şunları ekledi: Bu ülkede yaşayan insanların talepleri bakanlık tarafından değerlendirilmiş. Tabii ki bu değerlendirme konusunda bakanlığımızın çok daha ayrıntılı bilgileri vardır. Ona göre bir karar alınmıştır. Ancak sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla bu konu hakkında görüşülmesi, kamuoyundaki algının daha farklı olmasına sebep olabilirdi diye düşünüyorum.

"İdeolojik eksende tartışılıyor"

Türkiye'de karma eğitim tartışmalarının ideolojik olduğunu kaydeden Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, "Türkiye'de karma eğitim pedagojik eksende tartışılmıyor, ideolojik eksende tartışılıyor. Karma eğitim Türkiye'de bir rejim meselesi gibi algılanıyor. Biz konunun siyasal iktidarların ideolojik tutumlarına göre değil de temel hak ve özgürlükler çerçevesinde bakılmasının ve velilerin tercihlerine bırakılmasının, herkesin tercih ettiği türdeki okula gidebilmesinin mümkün hale getirilmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağını düşünüyoruz" dedi.