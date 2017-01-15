Karne hediyesi sinema ve tiyatro

KARŞIYAKA Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilere ücretsiz tiyatro ve sinema gösterimi sunacak.Karşıyaka Belediyesi, 20 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimleri düzenliyor. 'Doraemon: Taş Devri Macerası', 'Robinson Crusoe', 'En Süper Kahramanlar' ve 'Kuzular Kurtlara Karşı' isimli filmler, iki ayrı kültür merkezinde dönüşümlü olarak çocuklarla buluşacak. Deniz Baykal Kültür Merkezi'ndeki gösterimler; 25, 26 ve 28 Ocak tarihlerinde, saat 13.00 ve 15.00'te iki seans halinde yapılacak. Karşıyakalı öğrenciler, Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde de 1, 2 ve 3 Şubat'ta, yine aynı saatlerde film izleme imkanı bulacak. Ayrıca, Tiyatro Ege ile Ege Sanat Tiyatro Organizasyonu tarafından sahnelenen 'Birlikte Oynayalım' isimli oyun da yarıyıl tatilinde öğrencilerin beğenisine sunulacak. Çocuklara yönelik sosyal mesajlar içeren oyun; 20 ve 27 Ocak saat 13.00 ile 30 Ocak saat 14.30'da Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Deniz Baykal Kültür Merkezi ise 30, 31 Ocak ve 1 Şubat saat 13.00'da tiyatro şölenine ev sahipliği yapacak. Sinema ve tiyatro etkinliklerine ilişkin, 399 40 92 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.