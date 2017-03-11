Karşıyaka, 2,5 yılda güneşten 600 bin TL'lik elektrik aldı

Alternatif enerji kaynaklarının kullanımına dikkat çekmek ve yaygınlaştırmak amacıyla yaklaşık iki buçuk yıl önce 'Güneş Tarlası' kuran Karşıyaka Belediyesi, bugüne kadar 600 bin TL değerinde elektrik üretti. Üç tesisin elektrik ihtiyacını karşılayan çevreci yatırım, Karşıyaka Belediyesi için hem enerji hem de gelir kaynağı oldu

Karşıyaka Belediyesi tarafından, İzmir Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle kurulan Güneş Tarlası, 2014 yılının son aylarında, Yamanlar Dağı eteklerindeki arazide faaliyete geçirildi. 2013 adet güneş paneli ile üretim yapılan tesiste, bugüne kadar 600 bin liralık (1 milyon 110 bin kwh) elektrik enerjisi elde edildi. Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Gençlik Eğitim Merkezi, Yamanlar Piknik ve Mesire Alanı ile Türkan Saylan Kız Öğrenci Misafirhanesi'nin elektrik ihtiyacı buradan karşılandı. İki yılda elde edilen gelirin 115 bin TL'lik kısmı bu üç tesisin elektrik giderleri için Gediz Elektrik AŞ ile mahsuplaşılırken, aradaki rakam gelir olarak belediye kasasına girdi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli en yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. Hem ekonomi hem de çevre için bu potansiyelin değerlendirilmesi gerekiyor. Karşıyaka Belediyesi olarak, yerel yönetimler bazında bu alanda öncü konumdayız. Ege Bölgesi'nde Güneş Tarlası'nı kuran ilk belediye olduk. Güneş enerjisinden daha çok yararlanabilmek adına araştırmalarımız ve çalışmalarımız devam edecek" dedi.



