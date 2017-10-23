Karşıyaka, Ata'dan Ana'ya koşuyor

Karşıyaka Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, 79. ölüm yılında geleneksel "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu" ile anıyor. 5 Kasım Pazar sabahı, Anayasa Meydanı ile Zübeyde Hanım Kabri arasında gerçekleşecek koşu için kayıtlar başladı

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu", bu yıl 24'üncü kez Atatürk sevdalılarını Karşıyaka'da bir araya getirecek. Spora büyük önem veren Atatürk ve O'nu Türk milletine kazandıran annesi Zübeyde Hanım anısına düzenlenen etkinlik, 5 Kasım Pazar günü saat 09.00'da gerçekleşecek. Anayasa Meydanı'nda bir araya gelecek katılımcılar, toplam 4200 metrelik mesafeyi koşarak Zübeyde Hanım Kabri'ne ulaşacak.



Kayıtlar başladı



10 yaş ve üzeri herkese açık olan koşuda, engelliler için 'tekerlekli sandalyeli' ve 'sandalyesiz' kategorileri de olacak. Organizasyona katılmak isteyenler, 4 Kasım Cumartesi saat 12.00'a kadar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na ve belediyenin 'www.karsiyaka.bel.tr' adresli internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Etkinliğe ilişkin 0232 367 00 60 ve 324 73 63 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Karşıyakamızda, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü rehber edindiğimiz Ata'mızı ve en değerli emanetimiz olan annesi Zübeyde Hanım'ı, bir kez daha bize yakışan şekilde anacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe bekliyoruz' dedi.





