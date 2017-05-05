Karşıyaka Avrupa Şeref Bayrağı aldı

Karşıyaka Belediyesi; katıldığı uluslararası projeler, kardeş kentlerle kurduğu iyi ilişkiler, uluslararası kuruluşlara üyelikleri ile yerelde sergilenen sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları neticesinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 'Avrupa Şeref Bayrağı' ile ödüllendirildi

Son 3 yılda Avrupa Konseyi'nden '12 Yıldız Şehri' unvanı ile Avrupa Diploması ödülünü alan ve Avrupa Konseyine üye 47 ülkenin toplam 200 bin yerel yönetimine örnek gösterilen Karşıyaka Belediyesi, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olarak gösterilen 'Altın Yaldızlı Avrupa Şeref Bayrağı'nın da sahibi oldu. Karşıyaka Belediyesi, bu ödülle Ege Bölgesi'ndeki ilçe belediyeleri arasında da bir ilki gerçekleştirdi.

Avrupa'nın 'en büyük kent ödülü' sayılan 'Avrupa Ödülü'nün ikinci aşaması olan Avrupa Şeref Bayrağı; yerelden uluslararası boyuta uzanan, geniş yelpazedeki uygulamaları nedeniyle Karşıyaka Belediyesi'ne verildi. Belediyenin geçen yerel seçimlerden bu yana sürdürdüğü Avrupa düzeyindeki çalışmaları, kardeş şehir ilişkileri, uluslararası kuruluşlara üyelikleri, dayanışma faaliyetleri, kentsel, çevresel, sosyal ve kültürel alanlarda örnek teşkil eden uygulamaları, çocuk ve gençlere yönelik hizmetleri, bu ödülün kazanılmasını sağladı.



Marka değeri artacak



Ödül sayesinde Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği nezdinde Karşıyaka'nın ve İzmir'in marka değeri ve tanınırlığı artacak. Yeni hibe kaynaklarına ve proje ortaklıklarına erişim sağlanacak. Avrupa'dan yeni kardeş şehirler edinmenin önü açılacak. Ödül 2017 yılı içerisinde Karşıyaka'ya gelecek olan Avrupa Konseyi yöneticileri tarafından, ulusal ve yerel üst düzey katılımcıların davet edileceği bir tören ile takdim edilecek.

Avrupa Şeref Bayrağı'nı Karşıyaka'ya kazandırmaktan büyük onur duyduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Avrupa Ödülü yolundaki ikinci aşamayı da geçerek Avrupa Şeref Bayrağı'na layık görülmek bizleri onurlandırdı. Şimdi hedefimiz 'Avrupa Ödülü'ne uzanmak. Karşıyaka'nın bir dünya kenti olduğunu biliyoruz ve yönetim anlayışımızı da buna göre şekillendiriyoruz. İnsana dokunan hizmetlerimizle, sadece Türkiye'nin değil, tüm Avrupa'nın dikkatini çekiyoruz' dedi.





Bayrak kazandıran çalışmalar



Karşıyaka Belediyesi'ne 'Altın Yaldızlı Avrupa Şeref Bayrağını' kazandıran başlıca çalışmalar arasında;

- Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan '12 Yıldız Şehri' unvanı,

- Gençlere Avrupa'nın kapılarını açmak amacıyla kurulan Avrupa Gönüllü Hizmeti Ofisi,

- Belediye çalışmalarında gönüllü olarak yer alan ve Avrupa Birliği projeleri hazırlayan gençlere, Avrupa kentlerinde staj ve dil kursu imkanı sağlanan 'Gençliğin Belediyesi' projesi,

- Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında bulunan çok sayıda ülke belediyeleriyle insan hakları, çocuk istismarının önlenmesi, katılımcı demokrasi gibi çeşitli konularda yürütülen ortak çalışmalar,

- Avrupa Birliği'nin tanıtımına yönelik çalışmalar,

- Üniversiteli gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan 'Karşıyaka'nın Filizleri' projesi,

- 10 yabancı ülkeden çocukların katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği,

- Çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, kentlilik bilincine sahip nesiller yetiştirmek amacıyla kurulan Çocuk Kulübü,

- Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından verilen Aktif Şehir Sertifikası ödülü,

- Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından verilen 6. Faz Sağlık Sertifikası ödülü,

- Dünyanın her bölgesinde yaşanan doğal afetlerde sergilenen dayanışma faaliyetlerinin yer aldığı belirtildi.