Karşıyaka Belediyesi 3 yılda 50 bin fidan dikti

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 3 yılda 50 bin fidanı toprakla buluşturdu, 45 yeni park yapıldı

Doğayı korumaya yönelik projelerle adından söz ettiren Karşıyaka Belediyesi, ilçenin dört bir yanında 3 yıldır sürdürdüğü ağaçlandırma çalışmaları sonucunda 50 bin yeni fidanı toprakla buluşturdu. 27 mahallede yeni ağaçlandırma alanları oluşturan Karşıyaka Belediyesi, yeni evlenen her çift için bir fidan dikilerek kurulan Mutluluk Ormanı sayısını da 3’e çıkardı.



86 BİN METREKARE YENİ YEŞİL ALAN



Karşıyaka Belediyesi, 3 yılda 45 yeni park yaparak halkın hizmetine sundu. Yeşil alan miktarı 86 bin metrekare artırılarak, kişi başına düşen oran 5,80’e yükseltildi. Tüm parklara ve yeşillendirme alanlarına barışın imgesi 2 bin 500 adet zeytin fidanı dikildi.





“BİNA DEĞİL, AĞAÇ DİKİYORUZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bina değil ağaç diken bir belediyecilik anlayışına sahibiz. 3 yılda doğayı ve yeşili koruyan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştık ve binlerce ağaç diktik. Yeşil alan oranımızı artırmaya, daha çok alana ağaç dikmeye ve kentimizi yılın her döneminde çiçek gibi yapmaya özen gösteriyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yeşil bir Karşıyaka bırakacağız" dedi.





