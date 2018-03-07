Karşıyaka Belediyesi 4 yılda 70 bin fidan dikti

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 4 yılda 70 bin fidanı toprakla buluşturdu, 51 yeni park yapıldı. Başkan Akpınar “Bina değil ağaç dikiyoruz. Karşıyakamızı yeşillendiriyoruz” dedi

Doğayı korumaya yönelik projelerle adından söz ettiren Karşıyaka Belediyesi, ilçenin dört bir yanında 4 yıldır sürdürdüğü ağaçlandırma çalışmaları sonucunda 70 bin yeni fidanı toprakla buluşturdu. Birçok mahallede yeni ağaçlandırma alanları oluşturan Karşıyaka Belediyesi, yeni evlenen her çift için bir fidan dikilerek kurulan Mutluluk Ormanı sayısını da 3’e çıkardı.



51 YENİ PARK YAPILDI



Karşıyaka Belediyesi, fidanların yanı sıra yaklaşık 40 bin çalı ve yüz binlerce çiçekle de kenti hem yeşillendirdi hem güzelleştirdi. Ayrıca, 4 yılda 51 yeni park ve yeşil alan halkın hizmetine sunuldu. Mevcut 40 parkın revizyonu yapılırken, 66 parkın çocuk oyun ünitesi ve alanı yenilenerek daha sağlıklı ve çağdaş hale getirildi.



“BİNA DEĞİL, AĞAÇ DİKİYORUZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bina değil ağaç diken bir belediyecilik anlayışına sahibiz. 4 yılda doğayı ve yeşili koruyan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştık ve binlerce ağaç diktik. Yeşil alan oranımızı artırmaya, daha çok alana ağaç dikmeye ve kentimizi yılın her döneminde çiçek gibi yapmaya özen gösteriyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yeşil bir Karşıyaka bırakacağız" dedi.