Karşıyaka Belediyesi, bu 8 Mart'ta da çok konuşulacak

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırlattığı afişlerde, 'İster başı açık, ister kapalı', 'Şort da giyerim kot da', 'İstersem eve geç giderim' mesajları ile 'Anlarsın Ya' ve 'Sana ne' sloganları yer aldı. Karşıyaka Belediyesi'nin geçen yıl hazırlattığı afişler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisiyle gündeme gelmişti.

Karşıyaka Belediyesi, 2016 yılında Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ilçe sokaklarındaki billboardlar ve ilan-reklam panolarına astığı, 'Börek de açmam dekolte de giyerim sana ne', 'Gece yarısı sokakta dolaşırım, gezerim sana ne', 'İstediğim zaman kahkaha atarım sana ne' sloganlarının bulunduğu afişler, soyal medyada tartışma yaratmıştı. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İşte bu zihniyetin yansımalarına bazı belediyelerin, bir takım siyasi partilerin güya Kadınlar Günü için hazırladıkları afişlerde, etkinliklerde şahit oluyoruz. Bu topraklara yabancı ne varsa getirip 'işte kadın' diye sunan, inancını ve kılık - kıyafetini aşağılayarak kadına hakaret eden bu karanlık zihniyet esasen, en büyük kadın düşmanıdır" sözleri ile konu, Türkiye gündemine taşınmıştı.Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar da Erdoğan'ın sözlerine karşılık Facebook sayfasından verdiği yanıtta, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekçi Kadınlar Günü için hazırladığımız 'Sana ne' sloganlı afişlerimizi eleştirmiş ve 'özgürleştirmek adına, kadınları kadın yapan güzellikleri, imtiyazları ortadan kaldırma girişimleri' olarak değerlendirmiş. 'Bu zihniyet en büyük kadın düşmanıdır' diye eklemiş. Hatırlatmak isterim, Karşıyaka, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük emaneti Zübeyde Anamızın mezarının bulunduğu kenttir. Burada kadınlar baş tacıdır, kıymetlidir. Hem geleneklerine, tarihine bağlı, bir o kadar da özgür ve yüreklidir. Biz bu kenti kadınlarla ve çocuklarla birlikte yönetiyoruz. 'Kadın düşmanlığı' yapmak bir yana, bunu yapanlara karşıdır isyanımız. Kadın bir bireydir, arkamızda değil yanımızdadır. Afişlerimiz de bu haykırışın ortak sesi olarak görülmelidir" demişti.Karşıyaka Belediyesi bir yıl sonra Dünya Emekçi Kadınlar güne nedeniyle geçen seneki 'Sana ne' afişlerinin devamını getirdi. Afişlerdeki ana slogan bu kez 'Anlarsın ya' oldu. Karşıyaka'daki billboardlar ve ilan panoları üzerinde 'İster başı açık ister kapalı', 'Şort da giyerim kot da', 'İstersem eve geç giderim' olarak değişen mesajının altında 'Anlarsın ya' ve 'Sana ne' sloganları yeraldı. Afişte Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın 'Kadınlarımızın özgürce yaşadığı bir ülke dileklerim ile... 8 Mart'da ve daima...' sözleri dikkat çekti.