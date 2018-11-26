Karşıyaka Belediyesi çalışanları Öykü için kan verdi

İzmir'de lösemi tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Karşıyaka Belediyesi önünde kan bağışında bulunuldu. Belediye ile Tüm Bel-Sen tarafından gerçekleştirilen kampanyaya katılanlar, donör olup Öykü'yü yaşatabilmek için sıraya girdi. Kan veren belediye çalışanlarından Sibel Ermiş, Öykü'yü tanımadığını ancak kendisinin de çocuklarının olduğunu, bu nedenle çok etkilendiğini söyledi

İzmir'de yaşayan Eylem ve Çağdaş Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulmasının ve ilik nakli olmasını gerektiğinin belirtilmesinin ardından, İzmir'deki birçok kişi kan bağışı için Kızılay'a başvuruda bulundu. Karşıyaka Belediyesi de çalışanlarının rahatlıkla kan bağışında bulunup, donör olabilmelerini sağlamak için Kızılay kan bağışı aracının, belediye binası önünde getirilmesini sağladı. Belediye, Çağdaş Yazıcı'nın başkanlığını yürüttüğü Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile birlikte kan bağışı ve kök hücre bağışında bulunulmasına destek oldu. Onlarca belediye çalışanı, Öykü Arin ve lösemi hastası tüm çocuklar için donör olabilmek amacıyla kan bağışında bulundu.

Belediye çalışanı Özer Kaysavuk, Öykü Arin için Türkiye'nin farklı yerlerinde bir araya geldiklerini, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar'ın da desteği ile İzmir'de böyle bir çalışmanın içerisinde yer aldıklarını söyledi. Kaysavuk, "Bu kampanyalar, Öykü Arin'in nezdinde tüm kök hücre bekleyen hastalar için belki bir umut ışığı olacak. Burada tüm Türkiye'nin kan vermesi için çağrıda bulunuyoruz. Öykü'yü dayanışmamız ile yaşayacağız" dedi.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPILDI

Çalışanlardan Yasemin Şahin de Öykü Arin'in çok önemli bir çocuk olduğunu belirterek, "Umarım bu bağışlar yerini bulur. Daha önce hiç kan vermedim ama Öykü için bağışçı oldum" diye konuştu. Yine belediye çalışanlarından Ayfer Ayaz da sadece Öykü için değil bu hastalığın pençesindeki bütün çocuklar için bağışçı olduğunu kaydederek, "Sağlıklı olan herkesin bunu yapması gerekiyor. Keşke herkes bu bilince sahip olsa. Ben belediye çalışanıyım, tüm arkadaşlarımdan kan vermelerini istedim. Sağlıklı insanlarız. Lütfen herkes gelip kan bağışında bulunsun, kök hücre bağışçısı olsun" dedi.

Derya Bağcı isimli belediye çalışanı da bir çocuğa umut olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Öykü Arin ve ailesini tanımadığını belirten Sibel Ermiş ise "Daha önce de bu tür kan bağışlarım oldu ama bugün Öykü Arin için mesaj gelince bir an önce kan vermek istedim. Umarım uygun ilik bulunur. Ben Öykü'yü tanımıyorum ama çocuklarım var ve bu konuda çok hassasım. Bütün çocuklar umarım yakın zamanda sağlığına kavuşur" diye konuştu. Kızılay kan bağışı aracındaki görevliler, tüm gün belediye binası önünde donör olmak isteyenlerden kan alacak.