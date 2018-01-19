Karşıyaka Belediyesi 'EMITT 2018'e hazır

Karşıyaka'yı turizmde 'marka kent' haline getirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılacak. 25 Ocak'ta başlayacak fuarda; Karşıyaka'nın tarihi ve turistik değerleri görücüye çıkarılacak, uluslararası işbirliklerinin kapıları aralanacak

Karşıyaka Belediyesi, bu yıl 22'nci kez kapılarını açacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT için hazırlıklarını tamamladı. Dev organizasyon, 25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında, İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. 80 ülkeden sektör temsilcilerinin bir araya geleceği organizasyonda, Karşıyaka Belediyesi de 3. Salon, D324 No'lu stantta yerini alacak.



Dünya vitrini



Her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla turizm sektörünün büyümesine doğrudan katkı sağlayan fuarda, her yönüyle Karşıyaka'nın tanıtımı yapılacak. Yazılı ve görsel materyaller eşliğinde, kentin doğal güzellikleri, tarihi ve turistik değerleri görücüye çıkarılacak. Yerel, ulusal ve uluslararası boyuttaki hizmet ve projeler anlatılacak. Fuarda bir taraftan da yeni proje fikirlerinin geliştirilmesi, iş ortaklıklarının kurulması ve yatırımcıların kente çekilmesi için görüşmeler yapılacak.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Karşıyakamızı turizmde dünya vitrinine çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl da EMITT'te hem sektör profesyonellerine hem de tatilcilere kentimizi en iyi şekilde tanıtacağız. Turizmde markalaşma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız' dedi.





