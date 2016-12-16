Karşıyaka Belediyesi soğuk havalarda kedileri unutmadı

Sahipsiz hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, kenti kalıcı kedi evleri ve beslenme odaklarıyla donatıyor. Kedilerin yoğun olduğu sokak ve parklara yerleştirilen yuvaların sayısı 50’ye çıkarken, sabit beslenme odaklarının sayısı da 100’e ulaştı

Karşıyaka Belediyesi, kış aylarının gelişiyle birlikte, sahipsiz can dostları ağır hava şartlarından korumak, sığınabilecekleri sıcak yuvalar yaratmak amacıyla hayata geçirdiği çalışmalara hız verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından park ve sokaklara yerleştirilen kalıcı kedi evlerinin sayısı, son iki ayda 30’dan 50’ye çıkarıldı. Bu hafta Kaya Bekat, Pelin, Sedat Kahraman ve Gül parklarına da yeni yuvalar konulacağı belirtildi.



AÇ, SUSUZ KALMAYACAKLAR



Hava şartları nedeniyle mama ve su bulmakta zorluk çeken sahipsiz hayvanların imdadına da sabit beslenme odakları yetişti. Kedi evlerinin bulunduğu alanlar ile çeşitli noktalarda oluşturulan odakların sayısı 100’e ulaştı. Bakım ve korumaları belediye - hayvansever işbirliğiyle yapılan kedi evleri ile beslenme odakları önümüzdeki süreçte daha da yaygınlaştırılacak.



“BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Can dostlarımızın giderek ağırlaşan kış koşullarından etkilenmemesi için barınma ve beslenme ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam ediyoruz. Karşıyakalı hayvanseverler ile kol kola çalışarak, bu kış da hiçbir sokak hayvanını sahipsiz bırakmayacağız” dedi.

