Karşıyaka Belediyesi’nden bin öğrenciye burs

Karşıyaka’nın Filizleri Projesi ile yüzlerce ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine burs desteği sağlayan Karşıyaka Belediyesi, ilköğretim öğrencilerini de unutmadı. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına bu yıl da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki bin öğrenciye 8 ay boyunca burs verilecek

Ekonomik zorluklar içinde eğitim yaşamlarını sürdürmeye çalışan öğrencilere destek olan Karşıyaka Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu öğretim sezonunda da karşılıksız burs uygulamasını sürdürecek. 2018-2019 döneminde bin öğrenciye ulaşması hedeflenen eğitim bursu için 5 Ekim Cuma mesai bitimine kadar, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilecek.

8 AY ÖDEME YAPILACAK

Karşılıksız eğitim desteğinden; Karşıyaka ilçe sınırları dahilinde ikamet eden, maddi olanakları kısıtlı, ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarında okuyan öğrenciler yararlanacak. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda burs almaya hak kazanacak öğrencilere, 8 ay boyunca maddi destek sağlanacak. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine aylık 75 TL, lise öğrencilerine ise aylık 100 TL ödeme yapılacak. Burs programına ilişkin 399 40 81 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.

EĞİTİME DESTEK

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyaka’nın Filizleri Projesi ile bine yakın üniversite öğrencisine karşılıksız burs verirken, ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerimizi de ihmal etmiyoruz. Dar gelirli ailelere mensup çocuklarımızın eğitimine bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek adına, göreve geldiğimiz günden bu yana bu desteğimizi sürdürüyoruz. 2014-2018 döneminde yaklaşık 4 bin 200 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bu imkandan yararlandı. Yeni eğitim sezonunda ise bin çocuğumuza daha burs vereceğiz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımıza, imkanlarımız ölçüsünde her türlü desteği sağlamaya da devam edeceğiz” dedi.