Karşıyaka, çevreci yatırımını 4 kat büyütecek!

Alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek ve yaygınlaştırmak adına üç yıl önce ‘Güneş Tarlası’ kuran ve bugüne kadar 700 bin lira değerinde elektrik üreten Karşıyaka Belediyesi, ‘çevreci’ yatırımını 4 kat büyütecek. Güneşten elde edilen elektrik, bu sayede tüm belediye birimlerinde kullanılacak. Başkan Akpınar “Güneş enerjisinden daha çok yararlanabilmek adına çalışmalarımız sürecek” dedi

Karşıyaka Belediyesi tarafından, İzmir Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle kurulan Güneş Tarlası, Eylül 2014’te Yamanlar Dağı eteklerindeki 10 bin metrekarelik arazide faaliyete geçirildi. 2013 adet Güneş paneli ile üretim yapılan tesiste, bugüne kadar 700 bin bin liralık (1.502.752 kwh) elektrik enerjisi elde edildi. Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Gençlik Eğitim Merkezi, Yamanlar Piknik ve Mesire Alanı ile Türkan Saylan Kız Öğrenci Misafirhanesi’nin elektrik ihtiyacı buradan karşılandı.





4 KAT BÜYÜYECEK



Güneş Tarlası’nı yaygınlaştırmak ve belediyenin diğer birimlerinin de bu imkândan yararlanmasını sağlamak isteyen Karşıyaka Belediyesi, bu konuda yeni bir çalışma başlattı. Güneş Tarlası’nın üst kısmındaki boş alana ve çatıları uygun olan belediye binalarına güneş panelleri yerleştirmek için resmi temaslarını sürdüren yetkililer, girişimlerin olumlu sonuçlanması halinde projeyi 4 kat büyütmüş olacak.



“POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİYORUZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Türkiye, Güneş enerjisi potansiyeli en yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. Hem ekonomi hem de çevre için bu potansiyelin değerlendirilmesi gerekiyor. Karşıyaka Belediyesi olarak, yerel yönetimler bazında bu alanda öncü konumdayız. Ege Bölgesi’nde Güneş Tarlası’nı kuran ilk belediye olduk. Güneş enerjisinden daha çok yararlanabilmek adına araştırmalarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Umarım en kısa sürede olumlu gelişmeler yaşayacağız” dedi.









