Karşıyaka çiçekleniyor

Yıl boyunca kenti mevsime uygun bitkilerle süsleyen Karşıyaka Belediyesi, bu kış da park ve sokakları rengarenk çiçeklerle donatmaya başladı. Üretici kooperatiflerinden satın alınan 150 bin çiçek, kış boyunca Karşıyaka’ya hem güzellik hem de canlılık katacak

Karşıyaka Belediyesi, kenti güzelleştirirken üreticilere de destek olmak amacıyla, Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden 150 bin adet çiçek alımı yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, parklar başta olmak üzere, muhtelif alanlarda kış mevsimine dayanıklı çiçeklerin dikimine başlandı.





SOKAKLARDA RENK CÜMBÜŞÜ



Menekşe, godetya, aslanağzı, siklamen ve çuha çiçekleriyle sokaklara canlılık getiren renk cümbüşü, vatandaşların da beğenisini kazandı. İlçe genelinde devam eden çiçeklendirme çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanacağı belirtildi.





ÇİÇEK GİBİ KARŞIYAKA



Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Üreticilerimize destek olmak adına kooperatiften satın aldığımız binlerce çiçekle Karşıyakamızı güzelleştiriyoruz. Kentimiz, soğuk kış aylarında, çiçeklerin sıcak renkleriyle daha canlı ve daha güzel bir görünüme kavuşacak. Yaşadığımız çevreyi güzelleştirmenin, insanlarımıza mutluluk getirdiği inancıyla; çiçek gibi bir kent yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



