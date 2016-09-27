Karşıyaka Belediyesi tarafından çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Kulübü; yeni dönemi 8 farklı branştaki ücretsiz kurslarla açıyor. Karşıyakalı çocuklar için bu kış; Diksiyon, İngilizce Drama, Zeka Oyunları, Bilim Kahramanları, Eğlenceli Fen, Eğlenceli Matematik, Uzlaşmacı Liderlik ve Karikatür kursları düzenlenecek.



Kayıtların kabul edilmeye başlandığı kurslara Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri ücretsiz olarak katılabilecek. Her branşta uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslar sayesinde, hem çocukların eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlanacak hem de yeteneklerinin keşfedilmesine imkan tanınacak. Kurslar hakkında 364 14 28 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.



Ekimde başlayacak



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitimlerini ve sağlıklı gelişimlerini desteklemek için çalışmaya devam ediyoruz. Çocuk Kulübümüz bünyesinde bu kış da evlatlarımız için dolu dolu bir kurs programı hazırladık. Ekim ayı itibariyle başlayacak kurslarımıza çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.















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