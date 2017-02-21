Karşıyaka 'Çocuk Kütüphanesi'nden 10 ayda 3000 çocuk yararlandı

Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Mahallesi'nde açılan Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi, kitapların renkli ve sıcak dünyasını seven tüm çocukların uğrak mekanı oldu. 10 ayda 3000 çocuk kütüphaneden yararlandı. Küçük yaşta okuma alışkanlığı kazanan çocuklar; oyun, müzik ve resim odalarında da yeteneklerini geliştirme imkanına kavuştu

Çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmayı ve gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi -hayırsever Cemal Yücesoy'un da katkılarıyla- geçtiğimiz Nisan ayında, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde Şebnem Tabak Çocuk Kütüphanesi'ni açtı. 360 metrekare kapalı ve 3600 metrekare açık alana sahip kütüphanede; 5000 kitabın yer aldığı okuma ve etkinlik salonları oluşturuldu.



Hem okuyorlar hem eğleniyorlar



İzmir'in en donanımlı kütüphaneleri arasında yer alan ve anne-babaların da büyük beğenisini kazanan kütüphaneden, 10 ayda yaklaşık 3000 çocuk yararlandı. Kitapların renkli dünyasını keşfeden minik okurlar, kütüphane içindeki oyun odası, resim atölyesi ve müzik etkinlik odasında da hem yeteneklerini keşfetme hem de eğlenceli vakit geçirme imkanı buldu. Kütüphane ile ilgili detaylı bilginin 399 40 80 numaralı telefondan alınabileceği belirtildi.



Bilim, kültür, sanattan başka silahımız yok



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Bizim, kütüphanelerden, okullardan, laboratuvarlardan başka cephanemiz; bilimden, sanattan, düşünceden başka silahımız yok. Barış, özgürlük, çağdaşlık, laiklik uğruna verilen mücadele, başka türlü asla kazanılamaz. Karşıyaka'nın her mahallesine, en uzak köşesine, çağdaşlığın, bilimin, kültür ve sanatın ateşini taşıyoruz. Tüm anne babaları, çocuklarını bu hizmetimizden faydalandırmaya davet ediyorum' dedi.



