Karşıyaka'da 1 milyon kişiye ücretsiz internet

Karşıyaka Belediyesi tarafından kentin işlek noktalarında kullanıma sunulan ‘ücretsiz internet’ hizmeti büyük ilgi gördü. Güneş enerjisiyle çalışan akıllı cihaz şarj ve mobil internet istasyonları, 2 yıllık süreçte 1 milyon kullanıcı rakamına ulaştı

Modern teknolojileri kent hayatına taşımak ve vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en yoğun bölgelerinde ‘ücretsiz internet’ hizmeti sunuyor. Karşıyaka Belediyesi hizmet binası önü, Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı, Karşıyaka İskele önü ve karşısında faaliyette olan 4 istasyon; 2015 yılından bu yana 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Karşıyakalıların yoğun olarak kullandığı istasyonlarda, farklı ilçe ve illerden Karşıyaka’ya gelenler de ücretsiz olarak internete bağlanma imkanı buldu.



NASIL ÇALIŞIYOR?



Vatandaşlar akıllı cep telefonları, tablet ve taşınabilir bilgisayarlarıyla, ücretsiz internet hizmetinden yararlanabiliyor. ‘Karşıyaka Belediyesi’ kablosuz ağına bağlanan kullanıcılar, kimlik doğrulama sayfasından kayıt olarak sisteme giriş yapıyor. En az 60 metre çapta kapsama alanına sahip olan her bir istasyon, aynı anda 250 kişiye kadar hizmet verebiliyor. Her istasyonda, cep telefonları ve tabletlerin şarj edilebilmesine olanak sağlayan 6 adet USB girişi de bulunuyor. Üzerindeki güneş panelleri sayesinde enerjisini güneşten alan istasyonlar, ‘doğa dostu’ niteliğiyle de beğeni topluyor.



YENİLİKÇİ UYGULAMALAR



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığımız teknolojik hizmetler ve yenilikçi uygulamalarla, halkımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Büyük ilgi gören mobil istasyonlarımız da çağın vazgeçilmez iletişim aracı olan internete daha fazla yurttaşımızın ulaşabilmesini mümkün hale getirdi. Acil durumlarda ya da internete ihtiyaç duydukları herhangi bir anda, tüm vatandaşlarımız bu hizmetimizden yararlanabiliyor. Herkes bu uygulamamızdan çok memnun. Biz de halkımıza böyle bir hizmet sunmaktan mutluyuz” dedi.



