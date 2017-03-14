Karşıyaka'da 11 branşta spor kursu düzenleniyor

Karşıyakalıları spora teşvik etmek ve fiziksel aktivitelere yönlendirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, 11 farklı branşta spor kursu düzenliyor. Kano, okçuluk ve tenis gibi branşlardaki kurslarda, iki bin çocuk ve yetişkin hem eğleniyor hem de yeteneklerini geliştiriyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından kış döneminde başlatılan spor kursları büyük ilgi görüyor. Farklı yaş gruplarına yönelik olarak açılan basketbol, voleybol, futbol, cimnastik, judo, bale, Latin dansları, okçuluk, masa tenisi, kort tenisi ve kano kursları; yaklaşık iki bin kişinin katılımıyla devam ediyor.



Hem spor hem eğlence



İlçedeki 7 farklı tesiste gerçekleşen kurslarda bir yandan sportif becerilerini geliştiren katılımcılar, bir yandan da eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor. Kayıtların devam ettiği kurslara ilişkin, 324 73 63 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

Karşıyaka Belediyesi, Mayıs ayında kış dönemi kurslarının tamamlanmasının ardından, Haziran ayında da yaz spor kurslarını başlatacak.



Sağlıklı yaşam için



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Göreve geldiğimizde, belediye bünyesinde 3 olan spor branşını 20'ye yükselttik. Binlerce insana spor yapma şansı verirken, dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarttık. Yaz, kış demeden, her yaştan tüm Karşıyakalıların spor yapması ve sağlıklı bir yaşam sürmesini amaçlıyoruz' dedi.





