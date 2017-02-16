Karşıyaka'da 120 kişi için KOSGEB eğitimi

İşsizlik sorununa çözüm üretmek ve aile ekonomisine katkı sağlamak adına KOSGEB ile işbirliği yapan Karşıyaka Belediyesi'nin, Uygulamalı Girişimcilik Projesi bu dönemde de iş kurmak isteyenlerin umudu olacak

İşsizlik sorununa çözüm üretmek ve aile ekonomisine katkı sağlamak adına KOSGEB ile işbirliği yapan Karşıyaka Belediyesi'nin, Uygulamalı Girişimcilik Projesi bu dönemde de iş kurmak isteyenlerin umudu olacak. Bir yılda 120 girişimci eğitim alacak. Başarıyla tamamlayanlara, 50 bin lira hibe, 100 bin lira da faizsiz kredi desteği sağlanacak. İlk dönem kayıtları 20 Şubat'ta başlayacak.



Hibe ve kredi imkanı



Karşıyaka Belediyesi ile KOSGEB'in, kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara destek olmak amacıyla sürdürdüğü Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri için yeni dönem kayıtları 20- 28 Şubat tarihleri arasında kabul edilecek. Kursu tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan girişimciler 50 bin lira hibe desteği alacak. İhtiyaç duyulması halinde, 100 bin lira da iki yıl ödemesiz, toplam 4 yıllık faizsiz kredi imkanı sunulacak. Bu yıl kurslar 4 ayrı dönemde gerçekleşecek. Toplam 120 kişi faydalanacak.

Başvuruların ardından, ilk dönem kursları Mart ayında tamamlanacak. Haziran, Eylül ve Aralık aylarında da diğer kurs dönemleri bitirilecek. Başvuruda bulunmak isteyenler (0232) 399 43 38 numaralı telefondan bilgi alabilecek. Karşıyaka Belediyesi ayrıca kursu tamamlayanlara dosya hazırlanması için ücretsiz destek sağlayacak. Proje sayesinde hem kent ekonomisi canlandırılacak hem de istihdama katkı sağlanacak.



Kent ekonomisine katkı



İstihdama ve kent ekonomisine katkı koymak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar 'Ne yazık ki işsizlik her geçen gün artıyor. Bu nedenle istihdama yönelik projelere öncelik veriyor ve iş kurmak isteyen vatandaşlarımızın önünü açıyoruz' dedi.



