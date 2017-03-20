Karşıyaka'da 2 mahallede asfaltlama çalışması

Karşıyaka Belediyesi, bu kez de Şemikler ve Fikri Altay mahallelerinde asfaltlama çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle onlarca sokak asfalt yama ve kaplama yapılarak yenilendi

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Şemikler Mahallesi'ndeki 40 sokak asfalt yama çalışmalarıyla sorunsuz hale getirildi. 8 sokakta da asfalt kaplaması yapıldı. Fikri Altay Mahallesi'nde ise 21 sokakta asfalt yama, 4 sokakta asfalt kaplama işi gerçekleştirildi. Kentsel dönüşüm, yeni yapılaşmalar, altyapı işleri gibi çeşitli nedenlerle bozulan ya da zamanla yıpranan sokaklar, modern görünüme kavuştu.



Altyapı da yenilenecek



Ayrıca Fikri Altay Mahallesi 6183 ve 6184 sokaklarda, kısa süre içinde altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarına başlanacağı belirtildi. Sokakların çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında; yol ve kaldırımlar yenilenecek. Altyapısı uygun olan noktalarda çöp konteynerleri yer altına alınacak. Uygun olmayan yerlere de modern çöp kutuları konulacak. Elektrik telleri yer altına alınarak görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak. Eskiyen aydınlatma direkleri sökülerek, modern aydınlatma direkleri konulacak.

Çağdaş bir kent yaratmak için özveriyle çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Fiziki yatırımlar ve altyapı hizmetlerimizle Karşıyakamızın çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Yurttaşlarımızdan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak daha güzel, modern ve huzurla yaşanabilir bir kent oluşturmak için, gece gündüz demeden hizmet ediyoruz. Çalışmalarımız, Karşıyakalı hemşerilerimiz için yarının bugünden daha güzel olmasını sağlayacak' dedi.





