Karşıyaka'da 300 öğrenciye acil durum eğitimi

Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi KARGEM, bünyesinde eğitim gören 300 öğrenci ile birlikte Acil Durum Tatbikatı yaptı. Olası felaketlerde nasıl davranması gerektiğini öğrenen öğrenciler; ilkyardım, yaralı kurtarma, yangın söndürme eğitimi aldı

KARGEM binasında gerçekleşen acil durum tatbikatına, yaklaşık 300 öğrenci ve 40 öğretmen katıldı. Karşıyaka Belediyesi Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nde görev alan eğitmenler, afetlerde yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı. Öğrencilere, ilk yardım, yaralı kurtarma ve taşıma, yangın söndürme eğitimleri verildi. Gerçeği aratmayan tatbikatın ardından Karşıyakalı öğrenciler 'afetlere hazırız' mesajı verdi.



Okul katılımı



Karşıyaka Belediye Şirketi Kent AŞ de Yamaç Ortaokulu'nun tüm öğretmen ve öğrencilerinin afet eğitimi almasını sağladı. 5 ay boyunca haftada bir gün olmak üzere Yamaç Ortaokulu'ndan bir grup öğrenci ve öğretmen Karşıyaka Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde eğitim aldı. Proje sonunda yaklaşık 240 öğrenci afetlere hazırlıklı hale getirildi.



Duyarlı olmalıyız



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Deprem kuşağında yaşıyoruz ve her an olası afetlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu tür afetlerde zararın önüne geçebilmek için kurduğumuz Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezimiz sayesinde toplumun farklı kesimlerine eğitimler veriyoruz. KARGEM'de ve diğer okullarda eğitim gören öğrencilerimiz de bu eğitimlerden faydalanıyor. Tüm vatandaşlarımızı bu tür konulara duyarlı olmaya davet ediyorum' dedi.



