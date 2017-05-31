Karşıyaka'da 4 günde 300 kamyon çicek satıldı

Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncı kez düzenlenen Karşıyaka Çiçek Festivali, 4 gün boyunca 30 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bostanlı Pazaryeri'nde gerçekleşen festivalde, yaklaşık 300 kamyon çiçek satıldı

İzmirliler'i, çiçek üreticileriyle aracısız olarak buluşturan Karşıyaka Çiçek Festivali, Bostanlı Pazaryeri'nde gerçekleşti. Karşıyaka Belediyesi tarafından 16'ncı kez düzenlenen festivalde; Bayındır, Ödemiş, Menemen, Urla ve Dikili'den gelen 80 çiçek üreticisi stant açtı. Rengarenk çiçekler, bitkiler, meyve ve ağaç fidanları ile bahçe malzemeleri, saksı çeşitleri, çiçek ilaçları, toprak ve gübre gibi ürünler satışa sunuldu. Belediye stadında ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi. Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi'nin ürünleri ile yöresel gıda ve hediyelik eşyalar da ziyaretçilerle buluştu. Akşam saatleri ise sevilen müzik gruplarının konserleriyle hareketlendi. 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan 4 günlük festival boyunca yaklaşık 300 kamyon çiçek satıldı. Festivale renk katan mini bahçeler de büyük ilgi gördü. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Doğaya, çevreye, kente ve insana duyduğumuz saygı ve sevgiyi, geleneksel Karşıyaka Çiçek Festivalimizle bir kez daha gösterdik. Cumhuriyet çiçekleri olan çağdaşlık, laiklik, demokrasi değerlerimize; doğanın hediyesi olan çiçeklerimizi, güzelliklerimizi ekledik. Festivalimize katılan çiçek üreticilerimize ve konuk olan tüm İzmirlilere teşekkür ediyorum. Gelecek yıl yine büyük bir heyecan ve coşkuyla buluşmak üzere" dedi.