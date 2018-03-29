Karşıyaka'da 4000 aileye erzak yardımı

Her yıl maddi zorluk yaşayan vatandaşlara gıda kolileri dağıtan Karşıyaka Belediyesi, bu sene de erzak yardımlarını sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan ve gerekli incelemeleri yapılan vatandaşlara, yıl başından bu yana yaklaşık bin adet gıda kolisi ulaştırıldı. Yardımlar, belirlenen ailelerin evlerine belediye ekipleri tarafından teslim edildi.
Yardımlar sürecek
Pirinç, nohut, sıvı yağ ve çay gibi 12 farklı kalemde gıda maddesinin bulunduğu kolilerin dağıtımı yıl boyunca devam edecek. Sene sonuna kadar yaklaşık 4 bin aileye erzak yardımı yapacak. Butik Elele hizmetiyle ihtiyaç sahiplerine giysi ve ev eşyası desteği de sağlayan belediye, diğer taraftan nakdi yardımlarla aile bütçelerine katkı sağlamayı sürdürecek.
Büyük bir aileyiz
Sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesime hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana hep 'Biz büyük bir aileyiz' dedik ve her alanda dayanışmanın, yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergiledik. Ailemizin her bireyini kucaklamak, ihtiyaçlara bir nebze de olsa katkı sağlamak adına bütçemiz ölçüsünde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yardımlarımızı da kimseyi teşhir etmeden, incitmeden, toplumsal hassasiyetlere dikkat ederek yerlerine ulaştırıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak, her zaman ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.
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