Karşıyaka'da 7 bin kişilik iftar

Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in en kalabalık iftar sofrasını Anayasa Meydanı'nda, Atatürk- Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın önünde kurdu. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Türkiye'nin en aydınlık kenti Karşıyakamızda bu ayrıcalığı yaşamanın mutluluğunu hissediyoruz' dedi

Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in en kalabalık iftar sofrasını Anayasa Meydanı'nda kurdu. Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın önündeki Kadir Gecesi iftarına 7 binin üzerinde Karşıyakalı katıldı. İftar için Anıt'ın önünden İskele'ye kadar masalar kuruldu. 15 farklı noktadan yemekler dağıtıldı. Vatandaşlara, çorba, tas kebabı, pilav ve tatlı ikram edildi. Yemek duasını Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler yaptırdı. İftar yemeği boyunca tasavvuf müziği çalındı.



Birbirimizden kopuyoruz

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'İftar, insanların giderek birbirinden koptuğu bu çağda, aramızdaki kardeşlik bağını sıklaştıran, bizi yeniden insani değerlere yönlendiren en önemli köprüdür. Karşıyaka çağdaş, aydınlık kimliği ve demokrasiye olan bağlılığıyla, ihtiyaç duyduğumuz tüm değerlerin simgesi. Toplumsal dayanışma kalitemizle, Cumhuriyet'e olan sonsuz saygı ve sahiplenme irademizle, örnek olmayı sürdüreceğiz. Bu güzel gecede, çevresinde toplandığımız iftar sofrası bu tavrımızın göstergesi' dedi.