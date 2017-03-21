Karşıyaka'da açık hava sporu başladı

Karşıyaka Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte sabah sporunu açık alanlara taşıdı. Büyük ilgi gören ücretsiz uygulama, yaz ayları sonuna kadar 3 ayrı noktada devam edecek. Karşıyakalılar, güne hem spor yaparak hem de eğlenerek başlayacak

Eğitmenler eşliğindeki sabah sporu; her hafta pazartesi, salı ve perşembe günleri Bostanlı Rekreasyon Alanı ile Tersane Kafe yanında gerçekleşiyor. Nazım Hikmet Parkı da her salı ve çarşamba sabahları spor buluşmalarına ev sahipliği yapıyor. 08.30'da başlayan etkinlikler ortalama bir saat sürüyor. Kış sezonunda Muharrem Candaş Spor Salonu'nda yapılan sabah sporu ile zumba, yoga ve pilates dersleri de devam ediyor. Etkinliklere ilişkin, 367 00 60 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.



