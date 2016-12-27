Karşıyaka'da bebek sahibi olan ailelere hediye

“Biz Büyük bir Aileyiz” parolasıyla hizmetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi, Hoşgeldin Bebek Projesi ile 2016 yılında bebek sahibi olan 3 binden fazla ailenin sevincini paylaştı. Evlere yapılan tebrik ziyaretlerinde ailelere, içinde bebek bakım ürünleri ile anı kartı bulunan çantalar armağan edildi. Başkan Akpınar “Kötü günde olduğu gibi, iyi günde de vatandaşımızın yanındayız” dedi

Karşıyaka Belediyesi, “Hoşgeldin Bebek Projesi” ile yeni anne baba olan çiftlerin mutluluğuna mutluluk kattı. Kurulan özel ekiple, 2016 yılı boyunca bebek sevinci yaşayan 3 bin 500 ailenin kapısı çalındı. Sürpriz ziyaretlerde; içerisinde pişik kremi, kolonyalı mendil, sabun ve şampuan gibi çeşitli bakım ürünleri ile anı kartının yer aldığı çantalar armağan edildi. Aile bütçelerine küçük de olsa katkı sunulan uygulama, Karşıyakalıları da memnun etti. Belediye ekiplerinin evlerine yaptıkları ziyaretleri sevinç ve mutlulukla karşılayan çiçeği burnunda anne ve babalar, “Bu uygulamayla ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ söyleminin gerçekliğini bizlere bir kez daha yaşatan belediyemize teşekkür ediyoruz. Karşıyaka ailesinin bir parçası olmak çok güzel, çok mutlu olduk” dedi.





2017 ÇANTALARI KADIN KOOPERATİFİNDEN



Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sürdürülen ve 2017 yılında da devam edecek olan proje kapsamında, ailelere ulaştırılacak olan Hoşgeldin Bebek çantaları Karşıyaka Belediyesi’nin Üretici Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanacak. Kadınlar, Karşıyaka Ailesi’ne yeni katılan bebekler için el emeği, göz nuru ile patik, eldiven gibi hediyelikler üretecek.





İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çiftlerimizi tebrik etmek, ailemizin yeni fertlerinin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek için ‘Hoşgeldin Bebek’ projemizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu proje kapsamında kurduğumuz ekibimiz, Karşıyakamızda yeni doğan her bebeği ziyaret ediyor, ömür boyu mutluluk ve sağlık dileklerimizi iletiyor. Bugüne kadar binlerce çiftimizin mutluluğunu paylaştık. Bundan sonra da insan odaklı hizmetlerimizle, iyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



