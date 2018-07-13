Karşıyaka'da belediye otobüsü yandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken, motor bölümünden alev alan belediye otobüsü, kullanılamaz hale geldi. Otobüste yolcu bulunmaması olası faciayı önledi
Çiğli'den Karşıyaka yönüne seyir halindeki 35 FU 343 plakalı belediye otobüsü, 'servis dışı' konumdayken, motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden şoför otobüsü, yol kenarına çekti. Yangını gören çevredekiler, yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaparken, durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otobüs, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, içinde yolcu bulunmaması olası faciayı önledi. Yangının çıkışı nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.