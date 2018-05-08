Karşıyaka'da Can Dostlar Şenliği

Karşıyaka Belediyesi tarafından sokak hayvanları ve sahiplendirme konusunda farkındalık yaratmak için düzenlenen Can Dostları Şenliği, yaklaşık iki bin hayvanseverin katılımıyla gerçekleşti. Festivalin geliri ile bakıma muhtaç köpeklere 1 ton mama yardımı sağlandı

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Farmina Pet Foods Türkiye tarafından düzenlenen Can Dostları Şenliği, hafta sonu Taypark’ta yapıldı. Gün boyu yarışmalar düzenlendi, çocuklara ve can dostlara yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Konser ve canlı müzik dinletilerinin yanı sıra, hayvan haklarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla panel ve söyleşiler yapıldı.



SICAK YUVAYA KAVUŞTULAR Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli firmalar da şenlik alanında stant açtı. Karşıyaka Belediyesi’nin sahiplendirme standı aracılığıyla sahipsiz can dostlar sıcak yuvalara kavuşturuldu. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler tarafından vatandaşlara danışmanlık hizmeti de verildi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımıza karşı duyarlılığı geliştirmeyi hedeflediğimiz bu festival sayesinde; bakım evlerine 1 ton mama desteği sağladık. Hayvanseverleri ve duyarlı tüm yurttaşlarımızı kutluyorum” dedi.