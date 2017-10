Karşıyaka'da can dostlara 5 yıldızlı tesis

Can dostların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yaşaması için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Geçici Köpek Bakım evinin ek hizmet binalarını tamamladı. Sahipsiz köpekler için oluşturulan '5 yıldızlı' yaşam alanları yüzleri güldürürken, 8 Ekim'de düzenlenecek olan Pati Festivali için de geri sayım başladı.

Karşıyaka Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü öncesinde, can dostların 'yüzünü güldürecek' bir yatırıma imza atarak, Örnekköy Geçici Köpek Bakım evinin ek hizmet binalarını tamamladı. Kapalı ve açık toplam 30 odası bulunan yeni yaşam alanında; köpek bakım odası, 2 adet muayene odası, 1 ameliyathane, veteriner hekim odası, kayıt odası ve köpek sahiplenmek amacıyla tesise gelenler için bekleme odası inşa edildi. Can dostların sosyalleşmesi ve oyun oynaması için de 300 metrekarelik çim alan oluşturuldu.





PATİ FESTİVALİ 8 EKİM'DE



Can dostlar ile sahiplerini daha sosyal ve eğlenceli ortamlarda bir araya getirmeyi hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Pati Festivali'nin hazırlıklarını da tamamladı. 8 Ekim Pazar günü 12.00'de başlayacak olan festival, Farmina Pet Foods Türkiye ile ortaklaşa düzenlenecek. Festivale katılan her köpek için form doldurtularak Köpek Bakımevi'ne 5 kilogramlık bağış yapılması sağlanacak. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verilecek. Gün boyu aktiviteler gerçekleştirilecek ve sahiplendirme stantları açılacak. Festival ile ilgili detaylı bilgi 324 44 19 – 324 44 39 numaralı telefonlardan alınabilecek.





"CAN DOSTLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Can dostlarımıza önem veriyor, onların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Örnekköy Geçici Köpek Bakım evimizi daha modern bir hale getirmenin mutluluğunu yaşıyor ve köpekleri sahiplenmek isteyen hayvanseverleri tesisimize bekliyoruz. 8 Ekim'deki Pati Festivalimize tüm Karşıyakalıları bekliyorum" dedi.