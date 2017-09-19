Karşıyaka'da çocuklar için dinozorlu, böcekli müze

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi çocukların böcekleri, dinozorları tanımaları onlardan korkmamaları için müze açtı. Müzede Danimarkalı sanatçıların yaptığı dev boyutta farklı dinozorlar ve böcekler yer aldı. Çocuklar, fırçayla fosil kazısı yaparak kalıntılara ulaşıyor, tarantuladan ağustos böceğine kadar çok sayıda böceğin farklı yönlerini keşfederek onlardan korkmamayı öğreniyor

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi gökdelenlerin yükseldiği Mavişehir'de 7 bin 200 metrekarelik alana çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla 'Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü' kurdu. Cumartesi günü açılışı yapılacak kampüs gazetecilere tanıtıldı. Paleontologların (fosil bilimci) çocuklara 250 milyon yıl önce görülen ilk dinozorları ve böcekleri anlatacağı kampüste farklı dinozor maketleri yer aldı. Danimarka'da özel olarak elle yaptırılan hareket edebilen ve ses çıkaran dinozorlar parkta çocuklarla birlikte gezecek.



Çocuklar, biyolojik gölette yaşayan canlı böcekleri izlerken kafadan bacaklı bir ahtapot maketine şaşıracak. Ellerindeki fırçalarla kazı alanından fosil de çıkaracak olan çocuklara hamamböceği, ağustos böceği, tarantula, uğur böceği, kelebek gibi çok sayıda böcek yine özel yapılmış ses çıkaran ve hareket edebilen maketlerle anlatılacak. Çocuklar jetonla çalışan küçük ekskavatörlerle inşaat bile yapabilecek.





Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar, çocuklara vahşi yaşamı korumanın yanısıra Bremen mızıkacıları hikayesiyle yardımseverliği, dostluğu, Pinokyo ile yalanın kötü olduğunu drama yöntemiyle anlatacaklarını söyledi. Karbon ayak izi, enerjinin ve suyun doğru kullanımının yine görsellikle anlıtacağı parka girişin ücretli olacak ve gezi yaklaşık 1.5 saat sürecek. Özellikle okullardan talep gören parkın Ekim ayı randevuları doldu.