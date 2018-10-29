Karşıyaka'da Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet’in 95’inci yıl dönümünü coşkulu etkinliklerle kutlayan Karşıyaka Belediyesi, 15 bin kişinin katılımıyla ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ düzenledi. Bayraklar ve meşalelerle Karşıyaka Çarşısı’nı kırmızı beyaza boyayan Cumhuriyet sevdalıları, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı kalacaklarını haykırdı. Binlerce Karşıyakalı ile Andımız’ı okuyan Başkan Akpınar, İzmir Marşı’nda bateri de çaldı

Karşıyaka Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı, akşam saatlerinde belediye binası önünden başladı. Ellerinde Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları taşıyan yaklaşık 15 bin kişi, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" ve "Yaşasın Cumhuriyet" sloganları atarak Çarşı boyunca yürüyüş yaptı. Kortejin önünde de dev Atatürk portresi ve Türk Bayrağı taşındı. Coşkulu kalabalığa Karşıyaka Belediye Bandosu marşlar çalarak eşlik etti. Çevredeki binalarda bulunanlar da hem alkışlarıyla hem de bayraklarıyla korteje destek oldu. Yürüyüşe Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve eşi Zehra Akpınar ile birlikte, CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

MUHTEŞEM 'ANDIMIZ' KOROSU

Kalabalığın Karşıyaka Vapur İskelesi karşısındaki etkinlik alanına ulaşması ile birlikte coşku zirveye çıktı. Belediye Orkestrası’nın verdiği mini konserin ardından, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar sahneye çıkarak, binlerce Atatürk sevdalısı ile hep bir ağızdan Andımız’ı okudu. Akpınar, daha sonra İzmir Marşı’nda da bateri çalarak orkestraya eşlik etti. Alanı dolduranlar, Atatürk devrimlerine ve Cumhuriyet kazanımlarına bağlı kalacaklarını haykırdı.

YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ

Başkan Akpınar, “Bu toprak için canını vermiş şehitlerimize bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz. Karşıyakamızdan tüm dünyaya Ulu Önderimizin ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ sözüyle sesleniyoruz. Çünkü Karşıyaka Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini yaşatmak demektir. Karşıyakalı demek, demokrasiye inanan, laikliğe sonuna kadar sahip çıkan insanlar demektir. Bu Cumhuriyet, sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet olarak kalacak ve biz de onun için mücadele edeceğiz. Bu Cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar, bu bayraktan rahatsız olanlar şunu çok iyi bilsin ki; bizler var olduğumuz sürece ne Cumhuriyet’i yıktırırız, ne de bu bayrağı yerlere düşürürüz. Onun için Karşıyakalı olmaktan, İzmirli olmaktan binlerce kez gurur duyuyoruz” dedi.