Karşıyaka'da dolu dolu 8 Mart

Karşıyaka Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir haftaya yayılan pek çok etkinliğe imza attı

Karşıyaka Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir haftaya yayılan pek çok etkinliğe imza attı. Muharrem Candaş Spor Salonu'nu hınca hınç dolduran kadınlar; zeybek, Roman havaları, zumba gösterisi ve skeçler ile 'eşitlik, adalet' vurgusu yaptı.



EMEKÇİ KADINLARDAN KERMES



Dünya Emekçi Kadınlar Günü için dolu dolu bir program hazırlayan Karşıyaka Belediyesi’nin etkinlikleri, Üretici Kadın Kooperatifi üyelerinin Karşıyaka Çarşı girişindeki kermesi ile başladı. Emekçi kadınların el yapımı ürünlerini satışa sunduğu kermes büyük ilgi gördü, binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Etkinlikler kapsamında, Karşıyaka Belediye Hizmet Binası’nın giriş katında, belediyenin kadınlara yönelik çalışmalarını anlatan bir de sergi açıldı. 3 gün boyunca söyleşiler ve film gösterimleri gerçekleştirildi.



"VAZGEÇMEYECEĞİZ"



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ise yaklaşık bin kadın, Girne Kültürpark içindeki Muharrem Candaş Spor Salonu'nu hınca hınç doldurdu. Atatürk baskılı ve üzerinde "Eril Baskıya ve Şiddete Hayır" yazılı tişörtler giyen Karşıyakalı kadınlar, Roman havaları, zumba ve halk oyunları ile aerobik gösterisi gerçekleştirdi. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu ise kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için skeçler oynadı. Çarşı içinde yapılması düşünülen Farkındalık Yürüyüşü ise yağışlar nedeniyle iptal edildi. Hep bir ağızdan "Cumhuriyet'ten, özgürlüklerimizden ve eşitlik talebimizden vazgeçmeyeceğiz" vurgusu yapıldı. Karşıyakalı kadınlar, Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür etti. Tüm kadınlara karanfil dağıtıldı.



"HAKLARIMIZI TESLİM ETMEYECEĞİZ"



Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi İpek Cellek "Bir kadın, bir anne ‘tüm toplumu ve hatta tüm dünyayı değiştirebilir’ inancını taşıyoruz. Bu inancın simgesi olan Zübeyde Anamızın kıymetli hatırasına sahip çıkıyor, kadınların bir birey olarak görülmesi, kişisel hak ve özgürlüklerinden geri bırakılmaması için de var gücümüzle çalışıyoruz. Şiddetin, baskı ve ayrımcılıkların son bulduğu bir dünya için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.