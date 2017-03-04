Karşıyaka'da Dünya Kadınlar Günü 3 gün kutlanacak

Kadınlara yönelik proje ve hizmetleriyle adından söz ettiren Karşıyaka Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için de dolu dolu bir program hazırladı. 3 gün boyunca hem binlerce kadının katılımıyla renkli etkinlikler gerçekleştirilecek hem de kadın haklarına ilişkin farkındalık yaratılacak

Karşıyaka Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 3 güne yayılan pek çok etkinliğe imza atacak. Dopdolu program 6 Mart’ta Karşıyaka Belediyesi Hizmet Binası’ndaki sergi açılışı ile başlayacak. Sergide, belediyenin son 3 yılda kadınlara yönelik ses getiren projelerinden fotoğraflarla örnekler sunulacak. Kadınların hak ve özgürlük mücadelesine bir kez daha dikkat çekilecek. Aynı gün kültür merkezlerindeki ücretsiz gösterimlerde, ‘Nadide Hayat’ filmi izleyiciyle buluşacak.





KERMES, ZUMBA, YÜRÜYÜŞ



Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi, 7 Mart’ta Karşıyaka İZBAN üstündeki Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’nda ‘Emekçi Kadınlar Kermesi’ ve ‘Karşıyaka Fotoğraf Sergisi’ açacak. Kermes ve sergi, 4 gün açık kalacak. 8 Mart’ta ise Mavibahçe AVM’deki ‘Zumba Gösterisi’ ile coşku zirveye çıkacak. Saat 11.00'de, Karşıyaka Belediyesi önünden Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na yürünecek, karanfiller bırakılacak. Anlamlı ziyaretin ardından Çarşı içinden Karşıyaka İskele’ye kadar ‘Farkındalık Yürüyüşü’ yapılacak. Ritim grubu, halk dansları ve aerobik gösterileri de yürüyüşe renk katacak. Program, Muharrem Candaş Spor Salonu’ndaki ‘Doğru Ellerden Egzersiz’ etkinliğiyle son bulacak.



KARŞIYAKA’YA YAKIŞACAK!



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, her yıl olduğu gibi Karşıyakamızın aydınlık kimliğine yakışır bir programa imza atacağız. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyor; hak mücadelesi veren ve yaşamını emekle şekillendiren tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü şimdiden kutluyorum” dedi.



ETKİNLİK PROGRAMI:



6 Mart Pazartesi

· ‘Karşıyaka Belediyesi Kadın Çalışmaları’ Fotoğraf Sergisi Açılışı / 11.00, Belediye Sergi Salonu

· ‘Nadide Hayat’ Film Gösterimi / 14.00, Bülent Ecevit Kültür Merkezi / 18.30, Çarşı Kültür Merkezi



7 Mart Salı

·Üretici Kadın Kooperatifi ‘8 Mart Emekçi Kadınlar Kermesi’ ve ‘Kısaca Karşıyaka Fotoğraf Sergisi’ Açılışı / 10.00, Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı (7-8-9-10 Mart)



8 Mart Çarşamba

· Zumba Gösterisi / 10.00, Mavibahçe Alışveriş Merkezi

· Kadından Ana’ya Yürüyüş / 11.00, Belediye Binası - Zübeyde Hanım Anıt Mezarı

· Farkındalık Yürüyüşü / 11.30, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı - Karşıyaka Çarşısı- Karşıyaka İskele

· ‘Doğru Ellerden Egzersiz’ / 14.00, Muharrem Candaş Spor Salonu