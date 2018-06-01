Karşıyaka'da en güzel bahçe seçildi

Karşıyaka Belediyesi’nin, geleneksel olarak gerçekleştirdiği “En Güzel Balkon-Bahçe Yarışması’nın sonuçları törenle açıklandı. Üç ayrı kategoride düzenlenen yarışmada ilk üçe girenler plaket ve ödüller kazanırken, barkovizyondan gösterilen balkon bahçe fotoğrafları büyük beğeni topladı

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve kent yaşamında yeşilin önemine dikkat çekmeyi amaçlayan En Güzel Balkon-Bahçe Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 17’nci kez düzenlenen yarışmaya 42 katılımcı başvurdu. En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe ve En Güzel Apartman- Site Bahçesi olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenen yarışma için, konusunda uzman jüri üyeleri, katılımcı evleri tek tek dolaşarak çiçek çeşitliliği, kullanılan saksı ve süs eşyaları, çevre düzeni, mizampaj gibi kriterlere göre puanlama yaptı ve sonuçları belirledi.



YARIŞMA HEYECANI



Yarışma sonuçları Mavişehir Deniz Kent Restoran’ın etkinlik alanında düzenlenen törende açıklandı. Yarışmada birincilere plaket ve Özdere Palmiye Otel’de 2 kişilik tatil, ikincilere plaket ve Deniz Kent Restoran’da 2’şer kişilik yemek, üçüncülere ise Kent Konsept Mutfak’ta ikişer kişilik kahvaltı ve plaket hediye edildi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğin tüm katılımcılarına fesleğen çiçeği hediye edildi. Ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Ayşem Özzambak dağıttı. Tüm katılımcılar, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutu Akpınar’a ve yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.



Dereceye Girenler;

En Güzel Balkon; 1. Müge Sıcakyüz (Bostanlı Mah), 2. Nil Sema Eyaz Özalp (Bostanlı), 3. Seda Tufan (Bostanlı)

En Güzel Bahçe; 1. Murat Serdaroğlu (Bostanlı), 2. Nihal Hakgönül (Cumhuriyet ), 3. Anıl Demirağ (Bostanlı)

En Güzel Apartman Bahçesi; 1. Nazmi Yılmaz (Atakent), 2. Günay Kavaslıoğlu (Atakent), 3. Ahmet Kerimol (Örnekköy)

Jüri Özel Ödülü; Bahar Namtu Güraslan (Örnekköy)