Karşıyaka'da engelleri aşan proje

Karşıyaka Belediyesi, hem engelli bireylerin hem de ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla inşa ettiği ‘Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi’ni törenle hizmete açtı. Proje sayesinde, aileler, engelli yakınlarını belirli saatlerde bu merkeze bırakıp, kendilerine vakit ayırabilecek. Engelli bireyler de güvenli ve modern bir ortamda sosyalleşme imkanı bulacak

Karşıyaka Belediyesi’nin, engelli bireylere daha kaliteli hizmet sunmak ve ailelerinin de sosyal yaşama katılmalarının kapılarını aralamak için yapımını tamamladığı Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi törenle hizmete açıldı. Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki tesisin açılış törenine; Karşıyaka İlçe Müftüsü İsa Gürler, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelli dernekleri katıldı. Açılış kurdelesini, engelli vatandaşlar ile birlikte kestikten sonra tesisi gezen Başkan Akpınar, merkezin yeni sahipleri ile masa tenisi ve tavla da oynadı.



AİLELER RAHAT EDECEK



Uluslararası standartlar baz alınarak inşa edilen modern tesis, 21 kişi kapasiteli olarak hizmete sunuldu. Zemin katta dinlenme odası, etkinlik odası, çok amaçlı salon, yemekhane, idari birimler yer alırken, üst katta da yatak odaları bulunuyor. Karşıyakalılar, bakıma ihtiyaç duyan fiziksel ya da zihinsel engelli yakınlarını, gün içerisinde belirli saatlerde bu merkeze bırakabilecek. Engelli vatandaşlar, tesiste düzenlenecek kurslar ve çeşitli etkinliklerle uzmanlar eşliğinde keyifle vakit geçirme imkanı bulacak. Aileler de gönül rahatlığıyla kendilerine zaman ayırıp dışarıdaki işlerini halledebilecek, sosyal yaşama katılabilecek.



HEDEFİMİZ ENGELSİZ BİR KARŞIYAKA YARATMAK



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Engelsiz bir kent yaratmak için var gücümüzle çalışırken, hayatları fedakârlıklarla örülü olan engelli ailelerine destek olmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Karşıyaka’nın farkını bu merkezimizi açarak bir kez daha gösterdik. Dünyanın gelişmiş tüm ülkelerinde engelliler sosyal yaşamın içindedir. Kimse engelinden dolayı ötelenmez ve eve hapsolmaz. Ne yazık ki geri kalmış ülkelerde engel, bir kusur olarak görülür. Asıl engel bedende ya da zihinde değil, düşüncededir. İşte bunu ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Engelli yakını olan ailelerin, artık, yakınlarını güvenle emanet edebilecekleri bir merkez, orada da güvenli eller var. Bu tesis, hem engellimize hem de ailesine sunulabilecek en güzel tesislerden biridir” dedi.



“ENGELLİLER HER ZAMAN YANINIZDA”



Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı İsmail Demirtaş, yapılan bu hizmet için Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür ediyoruz” derken; Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Hülya Polat ise “Biz engellilerinin ve ailelerin böyle bir kısa süreli bakım merkezine çok ihtiyacı vardı. Bu merkez sayesinde hem engelli yakınlarımız hem de aileleri rahat edecekler ve sosyal yaşamda nefes alma fırsatı bulacaklar. Engelli aileleri her zaman yanınızda olacaktır” dedi.