Karşıyaka'da 'Engelli Dinlenme Merkezi' kuruluyor

Karşıyaka Belediyesi, Mustafa Kemal Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğü, 'Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi' ile hem engellileri hem de yakınlarını hayata katacak

Aileler, engelli yakınlarını belirli saatlerde bu merkeze bırakarak işlerini halledip, kendilerine vakit ayırabilecek. Engelli bireyler de güvenli ve sağlıklı bir ortamda sosyalleşme imkanı bulacak.

Engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşam standartlarını iyileştirmek, sosyal yaşama katılımlarını sağlamak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, 'Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nin yapımını hızla sürdürüyor. Mustafa Kemal Mahallesi'nde, uluslararası standartlar baz alınarak inşası devam eden tesis, 21 kişi kapasiteli olacak. Zemin katta dinlenme odası, etkinlik odası, çok amaçlı salon, yemekhane, idari birimler yer alırken, üst katta da yatak odaları bulunacak.



Mayıs'ta hazır



Karşıyakalılar, bakımından sorumlu oldukları fiziksel ya da zihinsel engelli yakınlarını, gün içerisinde belirli saatlerde bu merkeze bırakabilecek. Engelli vatandaşlar burada uzman ellerde keyifli vakit geçirirken, yakınları da gönül rahatlığıyla kendilerine zaman ayırabilecek, dışarıdaki işlerini halledebilecek. Sosyal yaşamın önündeki engelleri de kaldıracak modern tesis, önümüzdeki Mayıs ayında tamamlanacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Engelsiz bir kent yaratmak için var gücümüzle çalışırken, hayatları fedakârlıklarla örülü olan engelli ailelerine destek olmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu anlayışla kuracağımız merkez sayesinde; engelli çocuğunu, eşini, anne ya da babasını yalnız bırakmamak adına evinden dışarı çıkamayan, sosyal hayata katılamayan, işlerini halledebilmek için bir başkasının yardımına muhtaç kalan yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Artık yakınlarını rahatlıkla emanet edebilecekleri bir merkez, orada da güvenli eller olacak. Engelli yurttaşlarımız ise burada sosyalleşecek, mutlu ve huzurlu saatler geçirme imkanı bulacak' dedi.



