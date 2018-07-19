Karşıyaka'da 'Engelsiz' yaz okulu

Yaz aylarında onlarca farklı branşta düzenlediği yaz okulları ile çocuklara keyifli bir tatil dönemi sunan Karşıyaka Belediyesi, 'Engelsiz' yaz okulları ile dezavantajlı genç ve çocukları da unutmadı. Engelli Dinlenme Merkezi'nde düzenlenen yaz okullarına 30 kişi kayıt yaptırdı

Yaz okulları ile 5 binden fazla çocuk ve genç için hem sportif hem de kültürel kurslar düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, Engelli Dinlenme Merkezi bünyesinde 'Engelsiz' Yaz Okullarını da başlattı. 10 Ağustos'a kadar sürecek olan ve el sanatları, yaratıcı drama, ritim, halk oyunları ile basketbol branşlarında açılan kurslara, dezavantajlı 30 çocuk ve genç kayıt yaptırdı.



Tarihe yolculuk

'Engelsiz' yaz okulları kapsamında kurslara katılan çocuklar ve gençler, önümüzdeki hafta Taypark'ı gezerek can dostlarla vakit geçirecek. Kursiyerler, Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü gezisinde ise tarihin derinliklerine keyifli bir yolculuk yapacak. Engelsiz Yaz Okulları'nda 5 eğitici görev yapıyor.



Engelleri kaldırıyoruz

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Çocuklarımız ve gençlerimiz için farklı branşlarda yaz okulları düzenleyerek onların keyifli bir tatil süreci geçirmelerini amaç edindik. Bunu yaparken, dezavantajlı kardeşlerimizi de unutmadık. Engelli Dinlenme Merkezi bünyesindeki 'Engelsiz' kurslarımız ile Karşıyaka'daki engelleri bir kez daha kaldırmış olduk. Hepsine başarılar diliyorum' dedi.