Karşıyaka'da erzak desteği 5100'den 6500'e çıktı

Karşıyaka Belediyesi, gıda kolisi dağıtımına başladı. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren erzak desteğiyle, bu yıl 6500 aileye yardım eli uzatılacak

Geçtiğimiz yıl, maddi zorluk yaşayan vatandaşlara 5100 adet gıda kolisi dağıtan Karşıyaka Belediyesi, bu yıl da erzak yardımlarını başlattı. Destekten, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlar yararlanabiliyor. İçerisinde 14 çeşit gıda maddesinin bulunduğu erzak kolileri, belediye ekipleri tarafından evlere teslim ediliyor. Her yıl daha fazla aileye destek vermeyi hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, sene sonuna kadar toplam 6500 aileye erzak yardımı yapacak. Butik Elele hizmetiyle ihtiyaç sahiplerine giysi ve ev eşyası desteği de sağlayan belediye, diğer taraftan nakdi yardımlarla aile bütçelerine katkı sağlamayı sürdürecek.



Bütçe hazırlandı



Sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesime hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana hep 'Biz büyük bir aileyiz' dedik ve her alanda dayanışmanın, yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergiledik. Ailemizin her bireyini kucaklamak, ihtiyaçlara bir nebze de olsa katkı sağlamak adına bütçemiz ölçüsünde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yardımlarımızı da kimseyi teşhir etmeden, incitmeden, toplumsal hassasiyetlere dikkat ederek yerlerine ulaştırıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak, her zaman ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.