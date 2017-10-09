Karşıyaka'da feci kaza: 30 metre savruldu!

İzmir Karşıyaka'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti

Karşıyaka'da feci kaza: 30 metre savruldu!

Kaza dün gece saatlerinde Karşıyaka'nın Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 35 yaşındaki Songül Çoban'a, 39 yaşındaki T.T'nin kullandığı otomobil çarptı. Otomobil, Çoban'a çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan servise çarparak durabildi.


Songül Çoban'ın çarpmanın etkisi ile 30 metre savrulduğu öğrenildi. Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadını hemen hastaneye kaldırdı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çoban'a çarpan aracın sürücüsü T.T. ise polis tarafından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #kaza #ölüm
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