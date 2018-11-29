Karşıyaka'da fidan dikmeyene ruhsat yok!

Kent merkezindeki yeşil alan oranını artırmak amacıyla, yeni ruhsat alan binalara 'fidan dikme' zorunluluğu getiren Karşıyaka Belediyesi, bu sayede 4 yılda 5 bine yakın ağacın toprakla buluşmasını sağladı. Başkan Akpınar “Hem toplumsal farkındalık yaratıyoruz hem de kent merkezindeki kişi başına düşen yeşil oranını artırıyoruz” dedi

‘Daha yeşil Karşıyaka' parolasıyla öncü projelere imza atan Karşıyaka Belediyesi, 2015 yılından itibaren yeni ruhsat alan binalara, her 25 metrekare için bir fidan dikme zorunluluğu getirdi. Fidanlar yeni yapıların bahçesine dikilirken, önünde uygun yeri olmayan binalar da ağaçlarını Mutluluk Ormanları ile çeşitli yeşil alanlarda toprakla buluşturdu. Bu uygulama sayesinde, 4 yıllık süreçte, yaklaşık 5 bin fidan dikildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ORMANI

Karşıyaka Belediyesi ayrıca, ilçe genelinde faaliyet gösteren inşaat firmaları ile ‘Kentsel Dönüşüm Ormanı’nın kurulması için de geçtiğimiz aylarda protokol imzaladı. Buna göre; Karşıyaka’da inşa edilen her yeni daire için müteahhitler tarafından en az 2 zeytin fidanı bağışlanıyor ve Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki orman alanına dikiliyor.

GELECEK NESİLLER İÇİN

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Karşıyakamızı daha yeşil bir kent haline getirmeye, beton binalar arasında nefes alabileceğimiz alanlar yaratmaya gayret gösteriyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan oranını daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla örnek projelere imza atmaya, gelecek nesillere daha yeşil bir Karşıyaka bırakmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.