Karşıyaka'da güvenli asansör oranı % 90'a ulaştı

Karşıyaka Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki asansörleri sıkı denetim altına aldı. 2017 yılında 2463 asansörde yapılan çalışmalarla, güvenlik düzeyi açısından kullanılabilir durumda olan asansör oranı yüzde 90'a ulaştı. Başarıya katkı sağlayan bina yöneticileri ve bakım firmalarına, törenle teşekkür belgeleri verildi

Karşıyaka genelindeki apartman ve iş yeri asansörlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla denetimlerini sıklaştıran Karşıyaka Belediyesi, bu yıl önemli bir başarı oranı yakaladı. 2017 yılı başlarında ortaya çıkarılan riskli tablo; bilgilendirme, takip ve kontrol çalışmalarıyla 6 ay sonunda tam tersine çevrildi. Sene başında güvensiz olduğu gerekçesiyle 'kırmızı etiket' verilen asansör sayısı 1662'den 262'ye, 'sarı etiket' verilen asansör sayısı da 138'den 9'a düştü.



Kullanılabilir durumdaki 'mavi etiketli' asansör sayısı 419'dan 1203'e, 'yeşil etiketli' asansör sayısı ise 424'ten 1169'a çıktı. Türkiye genelinde kullanılabilir durumda olan asansör oranı yüzde 23 seviyesindeyken, Karşıyaka'da bu oran yüzde 90'a ulaştı. Karşıyaka Belediyesi ve ilçe genelindeki asansörlerin kontrollerini gerçekleştiren RoyalCert Belgelendirme kuruluşu, bu başarıya katkıda bulunan bina yöneticileri ile bakım firmalarına törenle teşekkür belgelerini takdim etti.





Yöneticilere teşekkür



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Apartman sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlamak adına sorumluluğunu yerine getiren yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Denetimleri yapan firmamız da çok büyük bir sorumluluk taşıyor ve bunun gereğini yerine getiriyor. Başarılı çalışmalarının devam etmesini diliyorum. Halkımızın güvenliğini sağlamak ve tüm asansörleri güvenli hale getirmek için işbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi.



RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Ziya Keskin de "Güvenli asansör bağlamında Türkiye ortalaması yüzde 23'lerde. Yüzde 50'leri, yüzde 70'leri bulduğumuz iller var. Bu tabloda Karşıyaka'da elde ettiğimiz sonuçlar bizim için önemli ve gurur verici. Göğsümüzü gere gere Karşıyaka Türkiye'deki en güvenli asansörlerin olduğu yer diyebileceğiz. Destek veren halkımıza ve bu fırsatı bize sunduğu için Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.





