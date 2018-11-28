Karşıyaka'da hayat kurtaran eğitim

Toplumsal ilk yardım kültürünün gelişmesine katkı sağlamak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, ücretsiz eğitimlerle ‘ilk yardım gönüllüleri’ yetiştiriyor. Her ay gerçekleştirilen ‘Afetlerde İlk Yardım’ ve ‘Temel Yaşam Desteği’ eğitimlerine, isteyen herkes sadece ön kayıt yaptırarak katılabiliyor

Türkiye’de, “İlk Yardım Eğitim Merkezi” kuran ilk belediye olan Karşıyaka Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle yüzlerce kişiye ilk yardım bilinci kazandırdı. İlk yardım eğitim uzmanları tarafından verilen eğitimler, her ay belirli tarihlerde Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü binasında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Doğru müdahale tekniklerini öğrenmek isteyen herkes, 369 27 30 numaralı telefondan ön kayıt yaptırarak, eğitimlere katılabiliyor.

DOĞRU MÜDAHALE EDİN

‘Afetlerde İlk Yardım Eğitimi’nde; herhangi bir afet sonucunda yaşanabilecek yaralanma durumlarında bilinmesi gereken müdahale teknikleri aktarılıyor. Genel ilk yardım, kanama ve kırıklarda ilk yardım, hasta taşıma teknikleri gibi önemli bilgiler veriliyor. ‘Temel Yaşam Desteği Eğitimi’nde ise katılımcılara hasta/yaralının birincil değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiği ve kalp masajı ile suni solunum teknikleri, eğitim mankenleri aracılığıyla uygulamalı olarak gösteriliyor.

HEDEF BİLİNÇLİ TOPLUM

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Toplumumuzun, doğru ilk yardım teknikleri konusunda yeterli bilinç düzeyine ulaşması gerekiyor. Bu hedefe katkı koyabilmek adına ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerden, bugüne kadar yüzlerce yurttaşımız yararlandı. Daha fazla kişiye ulaşabilmek için yoğun şekilde sürdürdüğümüz eğitimlere, her yaş ve kesimden yurttaşlarımızı bekliyoruz” dedi.