Karşıyaka'da ilaçlama çalışmaları artırıldı

Şikayetler en aza indi
Uçkun sinek popülasyonunun artış gösterdiği ve şikayetlerin yoğun olduğu yaz aylarında Karşıyaka sokaklarında yürütülen çalışmalar belirli bir program çerçevesinde artırıldı. Şikayet yoğunluğuna göre gün aşırı devam eden ilaçlamalar, vatandaşların rahatsızlıklarını da en aza indirdi. Çalışmaların, sezon boyunca devam edeceği belirtildi.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Özellikle yaz aylarında, en çok şikayet aldığımız konuların başında geliyor. Sistematik ve etkin bir çalışma yöntemi ile bu sorunu en aza indirdik. Tüm sokaklarımızda bu anlamda çalışmalarımız kesintisiz sürecek" dedi.