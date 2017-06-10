Karşıyaka'da ilaçlama çalışmaları artırıldı

Özellikle yaz aylarında, haşere ve sineklere karşı etkin mücadele sergileyen Karşıyaka Belediyesi, sokaklardaki ilaçlama çalışmalarını artırdı

Vatandaşlardan gelen öneri ve talepleri de dikkate alan ekipler, şikâyetleri en aza indirdi. Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca sürdürdükleri haşere ile mücadele çalışmalarına yaz aylarında hız kazandırdı. Sivrisinek, karasinek ve hamamböceklerine karşı çalışmalar kesintisiz olarak sürerken, tespit edilen üreme alanlarında da periyodik sürelerle ilaçlama yapılıyor.

Şikayetler en aza indi

Uçkun sinek popülasyonunun artış gösterdiği ve şikayetlerin yoğun olduğu yaz aylarında Karşıyaka sokaklarında yürütülen çalışmalar belirli bir program çerçevesinde artırıldı. Şikayet yoğunluğuna göre gün aşırı devam eden ilaçlamalar, vatandaşların rahatsızlıklarını da en aza indirdi. Çalışmaların, sezon boyunca devam edeceği belirtildi.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Özellikle yaz aylarında, en çok şikayet aldığımız konuların başında geliyor. Sistematik ve etkin bir çalışma yöntemi ile bu sorunu en aza indirdik. Tüm sokaklarımızda bu anlamda çalışmalarımız kesintisiz sürecek" dedi.



