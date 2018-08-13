Karşıyaka'da kaçak dükkan denetimi

Kaçak ve ruhsatsız işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Karşıyaka Belediyesi, 4 yıl boyunca, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere göz açtırmadı. 1700 ruhsatsız işletme mühürlendi, 585 tanesi tahliye edildi, 2 bine yakın işletme ise ruhsatlandırıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Denetimlerimiz artarak devam edecek” dedi

Karşıyaka'da kaçak dükkan denetimi
13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:39

Kaçak ve ruhsatsız işletmelere yönelik denetimlerini yerel seçimlerden bu yana aralıksız sürdüren Karşıyaka Belediyesi, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sahiplerine göz açtırmadı. Bu süreçte kaçak olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 bin 150 işletmeden 1700’ü mühürlendi, 585 tanesi ise tahliye edildi. İşletme sahiplerini ikna etme yöntemini de uygulayan Karşıyaka Belediyesi ekipleri, 1865 dükkanın da ruhsatlandırılmasını sağladı.

CEZA YERİNE İKNA!

Zabıta ve Ruhsat- Denetim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekiplerin yasal işlem uygulamak yerine ikna etme çabalarının da devam edeceği belirtildi. Bu süreçte, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 4 bin yeni işletmeye ruhsat verdiği de ifade edildi.

“ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyakamızda 25 bine yakın işyeri var. Bu işletmelerin önemli bir kısmı ruhsatlı olsa da bizim hedefimiz, ruhsatsız ve kaçak tek bir işletme bırakmamak. Bu hedefe, ceza aşamasına gelmeden ve kimsenin kapısına kilit vurmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Bilgilendirmeyle, yol göstererek, kolaylık sağlayarak bu konuda esnafımızın yanında olurken; onlardan da işbirliği yapmalarını, yasalara ve kurallara uygun şekilde çalışmalarını istiyoruz. Kurallara uyanları, örnek işletme plaketleri asarak ödüllendiriyoruz. Hem esnafımızın hem de halkımızın huzuru için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürecek, kaçak faaliyetlere geçit vermeyeceğiz” dedi.

Etiketler; #karşıyaka #karşıyaka belediyesi
Önceki Haber
SPK'dan 'söylentilere itibar etmeyin' uyarısı
Sonraki Haber
İzmir'de zeytin ağaçlarına organik koruma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.