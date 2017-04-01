Karşıyaka'da kadınlara okuma-yazma kursu

Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz aylarda hizmete açtığı Cumhuriyet Mahalle Merkezi ile kadınlara hem sosyalleşme hem de eğitim ortamı yarattı. Merkezde ilk olarak okuma-yazma kursu açılırken, öğrenci sıralarına oturan kadınlar öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi

Kentin farklı bölgelerinde bulunan 8 mahalle merkezi ile binlerce kadın ve aileye hizmet veren Karşıyaka Belediyesi, 9’uncu merkezi de Cumhuriyet Mahallesi’nde faaliyete geçirdi. Geçen Şubat ayında kapılarını açan merkez, kısa sürede 200 üyeye ulaştı. Talep ve ihtiyaç doğrultusunda ilk olarak ücretsiz okuma-yazma kursu düzenlendi. Çeşitli sebeplerle okula gidemeyen veya eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan kadınlar, yıllar sonra öğrenci sıralarına oturdu. Hayallerini gerçeğe dönüştürme imkanı buldu.





HEM ANNELERE HEM ÇOCUKLARA



Önümüzdeki günlerde pilates kursunun da açılacağı merkezde, hem bireysel hem de ailelere yönelik olarak psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuluyor. 6-10 yaş arası çocuklar için ‘Miniklere Okuma Saati’ etkinliği gerçekleştiriliyor. 8-10 yaş aralığındaki çocuklara Türkçe, İngilizce ve Matematik kursları veriliyor. Kadınlar için sosyal paylaşım ve dayanışma ortamı yaratan merkez; farklı branşlarda kurslar ile söyleşi ve seminer gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.





CUMHURİYET’E YAKIŞAN HİZMET



Cumhuriyet Mahallesi sakinleri sunulan hizmetler için Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür ederken; Başkan Akpınar da “Cumhuriyet, bizim en değer verdiğimiz mahallelerimizden bir tanesi. Burasının, adına yakışır bir biçimde gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Sadece fiziki yatırımla değil, insana yatırımla ve sosyal hizmetlerle de mahallemizi daha çağdaş hale getirmeye gayret ediyoruz. Mahalle Merkezimiz bu anlamda önemli bir üs olacak. Kadınlar ve aileler için ihtiyaç duydukları her türlü hizmeti sunacağız” dedi.



