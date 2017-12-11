Karşıyaka'da kaza: Genç kadın öldü!

İzmir Karşıyaka'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı. 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Karşıyaka'da kaza: Genç kadın öldü!

Kaza Karşıyaka'nın Anadolu Caddesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 31 yaşındaki Serpil Zümbül'e Karşıyaka'dan Çiğli yönüne giden otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle genç kadın yaklaşık 50 metre savrularak yere düştü. Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kadının hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Genç kadının cesedi morga kaldırıldı.


Kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü Semih D. ise önce hastaneye götürüldü. Tedavisi sonrası Semih D., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #kaza
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