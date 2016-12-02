Karşıyaka'da korkutan ihbar! 20 bina boşaltıldı

İzmir Karşıyaka'da bomba paniği yaşanıyor. Bomba ihbarı üzerine 20 bina boşaltıldı

Karşıyaka'da korkutan ihbar! 20 bina boşaltıldı

İzmir Karşıyaka'daki bir iş hanı için bomba ihbarı geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, çevredeki evler, işyerleri ve bankalar boşaltıldı. 

Toplamda 20 binanın boşaltıldığı ve buradaki insanların güvenli bölgeye alındığı öğrenildi. Polis ekipleri de köpekler yardımıyla bomba aramaya başladı.
Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. 

Etiketler; #karşıyaka bomba #karşıyaka #izmir
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