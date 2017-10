Karşıyaka'da Okan Yüksel Parkı açıldı

Karşıyaka Belediyesi; İzmir basınının duayenlerinden, Karşıyakalı usta şair ve yazar Okan Yüksel'in adını, Şemikler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka verdi. Okan Yüksel, aile bireyleri ve sevenlerinin katıldığı törende şiirler okundu, hatıralar tazelendi. Başkan Akpınar "Okan Yüksel'i ve O'nun yaşam felsefesini gelecek kuşaklara taşıyacağız" dedi

Şemikler Mahallesi 6287 sokakta yapımı tamamlanan park, 925 metrekare arazi üzerinde oluşturuldu. Çocuk oyun alanı ve spor aletlerinin de bulunduğu parkın açılış törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Gazeteci, Şair ve Yazar Okan Yüksel, aile bireyleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Hüseyin Çatal, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Karşıyaka eski Belediye Başkanı Kemal Baysak, İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Okan Yüksel'in sevenleri katıldı.



AKPINAR VE YÜKSEL'E ÖDÜL



Topluma hizmet etmiş değerleri yaşarken onurlandırmayı gelenek haline getiren Karşıyaka Belediyesi'nin yaptığı parkın açılış töreninde şiirler okundu, dostları ve yol arkadaşları Okan Yüksel ile ilgili güzel anıları paylaştı. Yüksel'in adının ve özgeçmişinin yer aldığı park tabelası da törene katılanlarla birlikte açıldı. Açılış töreninde ayrıca, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Okan Yüksel'e, Dr. Behçet Uz Ödülü verildi.



"OKAN YÜKSEL'İ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Karşıyaka'da gerçekleştirdiğimiz en anlamlı açılış ve isim verme törenlerinden birini yaşadık. Bu birlikteliği sağlayan Okan Yüksel'in önünde şükranla eğiliyorum. Hayatta is değil, iz bırakmanın önemini bizlere gösterdi. Okan Yüksel'i ve O'nun yaşam felsefesini, başarılarını gelecek kuşaklara taşımak bizlerin öncelikli görevi olacak" dedi.



"BANA DÜŞEN YENİ GÖREVLER VAR"



Adına yaptırılan parkın açılışında konuşan Okan Yüksel ise "Eğer bana bu onur verildiyse, bana düşen yeni görevler var demektir. Karşıyaka'nın, İzmir'in her parkı, her karış toprağı benim toprağımdır. Ülkemizin aydınlık günlere ulaşması için son nefesimize kadar dövüşeceğiz. Başkan Akpınar'a ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.