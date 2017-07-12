Karşıyaka'da okullara tadilat

Öğrencilerin daha sağlıklı ve çağdaş ortamlarda eğitim görmesi için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, ihtiyaç olan okul binalarını yenilemeye başladı. Yaz boyunca devam edecek hizmet programıyla okulların eksikleri giderilecek, bakım ve onarımları yapılacak. İlçe genelindeki çalışmalar yeni sezon öncesinde tamamlanacak

Karşıyaka'da okullara tadilat

Eğitime ve eğitim kurumlarına verdiği destekle adından söz ettiren Karşıyaka Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yaz döneminde de okul binalarını yeniliyor. Temmuz ayı itibariyle Faik Muhittin Adam İlkokulu'ndan başlatılan çalışmalar; ilçe genelinde bakım, onarım ve tadilata ihtiyaç duyulan diğer okullara da yayılacak. Yaz boyunca devam edecek çalışmalarla, binaların tüm fiziki eksiklikleri tamamlanacak.


Yeni binalarda eğitim

Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından; okulların ihtiyaçları doğrultusunda dış cephe boya ve badanaları yapılacak. Çatılar, tuvaletler, su ve elektrik tesisatları elden geçirilecek. Korkuluklar onarılacak ve boyanacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından da bahçe ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Yaz boyunca devam edecek çalışmalar sayesinde, Karşıyakalı öğrenciler yeni eğitim ve öğretim yılına yenilenmiş binalarda merhaba diyecek.

Eğitime destek vermek için ellerindeki tüm imkanları kullandıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Eğitime yönelik destek ve katkılar, geleceğe yapılan yatırımdır. Bu anlayışla, geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın en iyi ve sağlıklı koşullarda eğitim almasını istiyoruz. Asli görevimiz olmamasına rağmen tüm imkanlarımızı seferber ederek okullarımızı yeniliyor, bakımlı ve modern hale getiriyoruz. Bu yıl da hayata geçireceğimiz çalışmalarla, hem çocuklarımızın hem de velilerimizin yüzünü güldüreceğiz' dedi.



 

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