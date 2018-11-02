Karşıyaka'da olaylı meclis!

Karşıyaka Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısında Karşıyaka Belediyesi'ne ait mülkiyet satışları konusu ele alındı. Belediye'nin Örnekköy'de 7 bin 440 metrekarelik arsanın satışının geri çekilmesi meclisin onayına sunuldu. Konu ile ilgili söz alan AK Parti Meclis üyesi Ersin Güngör, "Seçim zamanı böyle bir kararın alınması çok manidar" dedi. Başkan Akpınar da " Bankalardan 18 milyon kredi hakım var, bankalarda para yok. Varsa buyurun verin" dedi. Bu sözler üzerine tartışma yaşandı

Burcu Özkan- Karşıyaka Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Meclis binasında gerçekleşti. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, meclis açılış konuşmasına Karşıyaka Spor Klubü'nün 106'ıncı yıl dönümü kutlayarak başladı.



Karşıyaka'da stat tartışmasına değinen Akpınar, "Karşıyaka Spor'un bulunduğu koşullar hoşnut etmese de hiçbir zaman markası düşmeyecektir. Bazı art niyetliler, bizleri kötü adam olarak adlandırdı. Taraftarımızla karşı karşıya getirdiler. Karşıyaka'da doğmak büyümek önemli değil. Önemli olan Karşıyakalım demek, bu kente hizmet hizmetkarlık yapmaktır. Tartışmaya son vermek istiyorum. Tartışmaları bitirmek için davet ettim, kim haklı kim haksız görsün diye... Cevap alamadım. Davamız varken geri çektik. Bir kent yöneticisi olarak, kente yapılacak bir yatırımla ilgili olarak düşüncelerimi anlattım. Kente bir şey kazandırmayıp, kaosa sürükleyeceğini söyledik. Örnekköy'de yer gösterdik. Tenis kortlarının yerini gösterdik. Dinletemedim" diye konuştu.

Kamuya yararsa varım, yoksa yokum

"Bir önceki AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli anarak, stat konusuna değinmek istiyorum" diye konuşan Akpınar, " Biz gerçekten AK Parti-CHP çekişmesine girmeden Karşıyaka'ya örnek işbirliklerine imza attık. Mesela devlet hastanesiyle ilgili ortak görüşle yerine getirdik. Kendisi (Kerem Ali Sürekli) bana ruhsat vermek zorunda değilsiniz, ancak proje geliyor dedi. Bende kendisine Biz biraz insanları kandırıyoruz, 15 bin diye çıktık 7 bin oldu. Bizden ne yapmamızı istiyorsunuz. Tutanağa giren sözlerimdir. Biz size projeyi göndereceğiz, bekletmeden ret edin dedi. Çevre ve şehircilik gitsin, biz oradan alacağız dedi. Çünkü çevre ve şehircilikten bazı projeler olumlu sonuçlanabiliniyordu. Arkadaşlarımızı toplayıp gerekçeleri yazıp ret edelim dedik. Ret ettik, el insaf ya... Bir günde ret ettiler dediler diye eleştirdiler. Ne güzel iki ay zaman kazandırdım. Ver o zaman. İtiraz eden de yok. Ne oldu, çevre ve şehircilik vermedi. Ruhsat mı verdi, TOKİ sözleşmeyi iptal etti. O alanı Karşıyaka Spor Kulübü'ne kaynak yaratmak için altyapıya yatırım yapmak lazım. Kapalı havuz salonu, tenis kortları antreman sahası yapalım dedik. Bu şekilde vatandaşımız spor yapmış olur hem de kulübümüze maddi destek oluruz. Bu kulüp kimsenin babasının malı değildir. İnsanları lütfen soğutmayın. Kamuya yarar bir durum varsa, ben varım, yoksa ben yoktum. Ayıptır ya... Bundan sonra Stad konusunda bana birşey demeyin gidin onların yakasına yapışın" dedi.

Karagöl'de ağaç katliamı yaşanıyor

Karagöl'de planlanan kalker ocağı üzerine konuşan Başkan Akpınar, "Karagöl'de Alaiçi ve Göktepe'de planlanan kalker ocağı için ağaçlarımız kesilmiş. Bir çevre katliamı var. Karşıyakalılardan aynı duyarlıkla Karagöl'deki katliama itiraz etmelerini ve o duyarlılığı göstermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ak Partililer salonu terk etti

Komisyonlardan gelen raporların görüşmesinde, mülkiyeti belediyeye ait Karşıyaka-Örnekköy (Zübeyde Hanım) Mahallesi 7bin 440 metrekarelik arazının satışıyla geri çekmenin AK Partililer tarafından tepki geldi. AK Partili meclis üyesi Ersin Göngör, "Başkanım tam seçim dönemi satış kararının geri alınması çok manidar oldu" dedi. Göngör'e cevap veren Akpınar, "Büyükşehir yasasıyla birlikte belediyeler için ya borçlanacaksınız, ya da bir binanız arsanız var onu satıp borç ödeyeceksiniz. İki yönteminiz var. Personel fazlalığı var onları çıkarsak vicdanımız el vermez. Bankalardan 18 milyon kredi hakım var, bankalarda para yok. varsa buyurun verin. Borcuma ödeyeceğime dair güvence veriyorum. Kredi aramıyorum yavrum, para arıyorum, para, yalan söyleyerek, insanlara iftira atıyor. 2019'da asıl krizi göreceğiz" dedi.

Akpınar'ın sözlerine cevap veren Güngör, "Genelden değil Karşıyaka'dan bahsedin" dedi. Bunun üzerine Güngör'e Akpınar'dan sert tepki geldi. Akpınar, "Otur yerine sana söz vermedim. Yeter ya ben de insanım... Söz hakkı vermeden konuşma, meclis başkanı benim. Kapatın şunun mikrofonu" diye tepki verdi. Akpınar'ın konuşması sırasında AK partili meclis üyelerinden bazıları salonu terk etti.